Гюлер снова забил! Третий за 165 минут, фанаты «Реала» высмеяли статистику молодых звезд «Барсы»

Некоторые болельщики «Реала» высмеяли трех игроков «Барселоны» после того, как Арда Гюлер забил свой третий мяч за клуб.

В субботу Гюлер помог «Мадриду» разгромить «Гранаду» 4:0. Сразу после того, как фамилия Гюлера засветилась на табло, болельщики стали сравнивать его с молодыми звездами «Барсы».

юл🗣️: «У Арды Гюлера в этом сезоне больше голов, чем у Педри».

🗣️: «Арда Гюлер находится в одном мяче от того, чтобы сравняться с Ламином Ямалем по голам в Ла Лиге в этом сезоне».

🗣️: «Празднование Гюлера – культовое, а мы до сих пор не помним, как выглядит празднование Витора Роке».

🗣️: «До меня дошла информация, что у Арды Гюлера в этом сезоне больше голов, чем у Педри».

🗣️: «Всего за 165 минут Гюлер забил больше, чем Педри, Роке, и в одном голе от Ямаля, который сыграл 1864 минуты. Вау».