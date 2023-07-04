Просто рука-лицо.

Перед финальным матчем Лиги Пернамбукано в Бразилии организаторы решили почтить память великого бразильца, но выбрали весьма экстравагантный способ для этого - на поле появилась ростовая кукла с лицом Пеле и супергеройским плащом на плечах.

Еще более кринжовым зрелище стало, когда актер, изображавший Пеле, решил высунуть руку в районе пояса куклы и помахать игрокам🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️