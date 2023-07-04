Стыдоба из Бразилии: перед матчем на поле появилась огромная кукла Пеле с рукой вместо пениса🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
Просто рука-лицо.
Перед финальным матчем Лиги Пернамбукано в Бразилии организаторы решили почтить память великого бразильца, но выбрали весьма экстравагантный способ для этого - на поле появилась ростовая кукла с лицом Пеле и супергеройским плащом на плечах.
Еще более кринжовым зрелище стало, когда актер, изображавший Пеле, решил высунуть руку в районе пояса куклы и помахать игрокам🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
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