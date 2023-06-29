Легендарный бразилец Роналдиньо уже давно вынес свой вердикт в споре между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Месси и Роналду доминировали в европейском футболе более десяти лет. Хотя они оба сейчас подходят к закату своей карьеры, они по-прежнему считаются двумя величайшими футболистами.

Фанаты долгие годы спорили, кто из них круче, но у Роналдиньо был готов ответ на этот вопрос.

«Я выбираю Месси. Я бы с удовольствием продолжил играть вместе с ним. Я не провел с ним достаточно времени, он был очень молод. Я бы хотел еще раз выйти с ним на поле», – цитирует бразильца GiveMeSport.

«Он лучший в истории, без сомнения. Никто не сделал того, что сделал Месси. У Роналду есть все, но это вопрос вкуса, и я предпочитаю стиль Месси».

Роналдиньо играл с Лионелем Месси в период с 2004 по 2008 год, когда аргентинцу едва исполнилось 17. Бразилец играл и тренировался с семикратным обладателем «Золотого мяча» и заметил его талант раньше многих.