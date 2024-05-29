Лучше уже не будет - в сети появилось шикарное промо финала Лиги чемпионов в стиле фильма «Час пик»

Хотя фанатам «Боруссии» может не понравиться.

Решающий матч Лиги чемпионов пройдет на «Уэмбли» 1 июня - в финале сыграют «Реал» и «Боруссия» Дортмунд.

Daily Mail сообщает, что FA выделила 5 млн фунтов на обеспечение безопасности. В субботу будут задействовано более чем 2500 стюардов – это рекорд «Уэмбли». FA вложила деньги в обеспечение их дополнительными нательными камерами.

На стадионе будет организована трехэтапная проверка билетов посетителей. Прилегающие к нему зоны станут зонами, свободными от алкоголя. Собаки-ищейки будут задействованы для выявления лиц, имеющих при себе наркотики.

Пока до решающего матча остается всего несколько дней, в соцсетях вируситься промо финала, выпущенное с помощью кадров фильма «Час пик» с Крисом Такером и Джеки Чаном в главных ролях.

Бонус для недовольных болельщиков «Боруссии» (все мы немного этого хотим).