Символическая сборная этого клубного сезона - всего один игрок «Реала», двое - из «ПСЖ» и нападающий «Штутгарта»
А вот из «Барсы» - никого.
Сборная составлялась на основе средней оценки игроков на протяжении всего сезона. Из мадридского «Реала» по такому показателю в команду «отобрался» лишь Джуд Беллингем.
Самая высокая оценка среди вратарей у будущего конкурента Матфея Сафонова - Джанлуиджи Доннарумы.
Отметим, что на ТОП уровень удалось вернуться Вирджилу ван Дейку из «Ливерпуля», рядом с ним в центре обороны одно из открытий сезона серии А - Алессандро Буонджорно из «Торино».
В нападении пара из Бундеслиги - непотопляемый безтрофейный Харри Кейн и открытие из «Штутгарта» - гвинеец с французским паспортом Серу Гирасси, ставший вторым снайпером в Германии.
По каким метрикам?