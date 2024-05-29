Символическая сборная этого клубного сезона - всего один игрок «Реала», двое - из «ПСЖ» и нападающий «Штутгарта»

А вот из «Барсы» - никого.

Сборная составлялась на основе средней оценки игроков на протяжении всего сезона. Из мадридского «Реала» по такому показателю в команду «отобрался» лишь Джуд Беллингем.

Самая высокая оценка среди вратарей у будущего конкурента Матфея Сафонова - Джанлуиджи Доннарумы.

Отметим, что на ТОП уровень удалось вернуться Вирджилу ван Дейку из «Ливерпуля», рядом с ним в центре обороны одно из открытий сезона серии А - Алессандро Буонджорно из «Торино».

В нападении пара из Бундеслиги - непотопляемый безтрофейный Харри Кейн и открытие из «Штутгарта» - гвинеец с французским паспортом Серу Гирасси, ставший вторым снайпером в Германии.