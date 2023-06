Беллингем наконец определился со своим будущим. Полузащитник сборной Англии перебрался в «Реал», где будет выступать под 5-м номером.

Многие клубы хотели подписать Джуда, но футболист в конечном итоге выбрал «Мадрид». Гари Линикер, экс-игрок «Барсы» и бессменный ведущий программы The Match of the Day, полагает, что Беллингем принял верное решение.

Линикер заявил, что теперь англичанин будет выступать за один из трех самых статусных клубов мира:

«Думаю, это прекрасный шаг для Джуда. Мы знаем, насколько успешен «Реал». Они 14 раз брали Лигу чемпионов, это поразительное достижение. Я думаю, что с точки зрения статуса «Реал» входит в тройку крупнейших клубов мира вместе с «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

Конечно, меня больше прельщает «Барса». Мы в «Барселоне», мягко говоря, не очень любим «Мадрид». Но «Реал» – это сенсационный и невероятно успешный клуб, который играет в блестящий футбол. Сейчас у них есть потрясающие молодые игроки, к которым присоединится Беллингем. Уверен, что за этим будет крайне любопытно наблюдать».

