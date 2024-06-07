Мог бы Неймар оказаться в «Интер Майами»? Отвечает Лео Месси

Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси с прошлого лета играет за клуб МЛС «Интер Майами». К нему также перебрались Серджи Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

Влияние легенд каталонского клуба трудно недооценить, ведь сейчас клуб Дэвида Бекхэма лидирует в Восточной конференции. А что если в ближайшее время увеличить экс-барселонский десант еще на одного члена?

Бразилец Неймар после переезда в клуб саудовской лиги «Аль-Хилаль» получил серьезную травму и сейчас восстанавливается от ее последствий. В интервью Infobae у Лео Месси спросили, а мог бы форвард после избавления от всех проблем присоединиться к аргентинцу в МЛС?

«Нет, не знаю. Правда в том, что сейчас это сложно. Он находится в Саудовской Аравии, и у него, как мне кажется, остался еще один год по контракту. У него был сложный год, когда он долгое время был травмирован, из-за чего пропускает Копа Америка».

«Сейчас это сложно. После всего... я не знаю. Правда в том, что жизнь делает столько поворотов, что может случиться все, что угодно, но я не думаю, что сегодня это случится».

Месси добавил: «Мы часто разговариваем. Он прекрасно говорит по-испански. Мы часто разговариваем, у нас даже есть группа, где мы втроем, с Луисом [Суаресом]».