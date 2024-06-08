Мануэль Нойер совершил неудачный сейв в товарищеском матче против Греции.

Удар был не очень сильным, и немец должен был легко фиксировать мяч, но подарил сопернику легкое добивание.

Операторы тут же выхватили лицо Марка-Андре тер Стегена.

Ранее главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн подтвердил, что Нойер будет основным вратарем команды на Евро. Это не понравилось тер Стегену, который назвал ситуацию «пощечиной», хотя и согласился с решением Нагельсманна.

Хотя Тер Стеген провел не лучший сезон, он все же обошел Нойера по многим вратарским метрикам, а также провел фантастическую кампанию годом ранее.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе Германия встретится с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.