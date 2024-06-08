Нойер грубо ошибся после объявления Нагельсманна – подарил гол грекам. Реакция Тер Стегена попала в трансляцию
Мануэль Нойер совершил неудачный сейв в товарищеском матче против Греции.
Удар был не очень сильным, и немец должен был легко фиксировать мяч, но подарил сопернику легкое добивание.
Операторы тут же выхватили лицо Марка-Андре тер Стегена.
Ранее главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн подтвердил, что Нойер будет основным вратарем команды на Евро. Это не понравилось тер Стегену, который назвал ситуацию «пощечиной», хотя и согласился с решением Нагельсманна.
Хотя Тер Стеген провел не лучший сезон, он все же обошел Нойера по многим вратарским метрикам, а также провел фантастическую кампанию годом ранее.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе Германия встретится с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
Ману после чемпионата мира в России должен был уходить, но решил остаться. В результате опозорился еще и в Катаре
А ЧЕ для Германии окончен, всё, какой смысл ставить вратаря который стал регулярно ошибаться, но когда то несколько лет назад отлично играл и спасал
Время меняется, и на данный момент, Тер Штеген уж точно лучше Нойера
Странное решение Нагильсмана
Ну посмотрим, здоровья обоим вратарям!
Реакция Тер Стегена попала в трансляцию.
Что с реакцией Нойера? Где реакция тренерского штаба?