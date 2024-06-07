📹Испания определилась с заявкой на Евро-2024. Игроков представили их близкие, а озвучил видео Надаль

Никто не знает так много о победах, как он.

Все сборные, которые отправятся на Евро-2024, уже определились если не с окончательными, то предварительными составами. Расширенный список состоял из тридцати трех фамилий, тогда как в финальный могло войти только двадцать шесть игроков.

Сборная Испании, которой управляет Луис де ла Фуэнте, уже назвала тех, кто будет защищать честь страны на полях Германии.

Руководство федерации решило не ограничиваться простой публикацией списка, ведь это неинтересно, скучно и в этом нет никакого творческого подхода. В тайне от всех футболистов специалисты записали милое видео с близкими родственниками тех, кто поедет на Евро-2024. Закадровый голос принадлежит многократному чемпиону турниров «Большого шлема» − испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Кого-то представляли дедушки и бабушки, кого-то − родители, сестры и братья. Может показаться, что Дани Карвахаля и Хоселу представляет один и тот же человек, но это не так. Все дело в том, что футболисты «Мадрида» женаты на сестрах-близнецах.

Самый беспроигрышный вариант вышел с детьми − Хесус Навас, Дани Карвахаль, Начо, Альваро Мората и Хоселу узнали о вызове от тех, кто продолжит их род.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Хесус Навас («Севилья»), Даниэль Карвахаль, Начо (оба – «Реал»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри, Фермин Лопес (оба – «Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба – «Барселона»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).

Под отсев попали молодой игрок «Барселоны» Пау Кубарси, а также Алеиш Гарсия из «Жироны» и Маркос Льоренте из «Атлетико».