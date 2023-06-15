Беллингем перешел в «Мадрид» и взял 5-й номер, под которым за «сливочных» когда-то выступал кумир Джуда – Зидан.

В нынешнем «королевском клубе» 5-й номер был закреплен за Вальехо. Хесус уступил новичку свою «пятерку», а сам теперь будет выходит на поле с цифрой 24 на футболке.

Джуд не оставил без внимания жест своего нового одноклубника и поблагодарил Вальехо в соцсетях: «Большое тебе спасибо, мой друг».

Хесус скромно репостнул публикацию Беллингема в свои соцсети.

За талантливого англичанина «Мадрид» заплатил дортмундской «Боруссии» 103 млн евро и бонусные выплаты, которые могут дойти до 30% от суммы сделки.

Небольшой пост в соцсетях – жест хоть и скромный, но очень важный. Думается, Вальехо было приятно, что его поступок не остался незамеченным новой звездой «Реала».