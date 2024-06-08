Мбаппе заявил, что ЧМ всегда выигрывают европейцы, и считает Евро сложнее. Мартинес не согласен

Во время пресс-конференции сборной Франции в преддверии Евро-2024 Килиан Мбаппе заявил:

«Мы всегда играем матчи высокого уровня. Когда мы попадем на чемпионат мира, мы будем готовы.

Аргентина и Бразилия не играют матчи высокого уровня, чтобы попасть на ЧМ. В Южной Америке футбол не так развит, как в Европе. Именно поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, победа всегда достается европейцам.

Для меня Евро сложнее, чем чемпионат мира, хотя на чемпионате мира давление гораздо больше».

Южноамериканские команды сейчас готовятся к Копа Америка, и Лисандро Мартинес, действующий чемпион мира, не согласен с Мбаппе.

Когда его спросили о комментариях француза, центральный защитник «Манчестер Юнайтед» ответил:

«Оставлю его мнение при нем. У меня другое мнение. Я просто не недооцениваю турниры, все соревнования трудно выиграть».