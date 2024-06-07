Лео Месси в очередной раз создал инфобомбу – но на этот раз словами.

В интервью перед Копа Америка легенда «Барселоны» заявил, что считает «Реал Мадрид» лучшей командой.

Сложно поверить, но это так. Вот слова Лео: «Лучшая команда – это «Реал», потому что они действующие победители Лиги чемпионов. И в предыдущие годы они тоже являлись лучшими, как и «Манчестер Сити», который выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Если говорить по игре – лично мне нравится «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Думаю, что любая команда, которую тренирует Гвардиола, является особенной из-за того, какой он тренер, как он тренирует, как он работает, какой футбол прививает команде.

Поэтому по уровню футбола лучшая команда – это «Манчестер Сити», по результатам – «Реал».