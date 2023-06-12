До сих пор только «Барселоне» и мюнхенской «Баварии» удалось выиграть два требла – чемпионский титул, кубок страны и Лигу чемпионов. Только вдумайтесь: таких игроков всего 13.

Вот восемь игроков легендарного состава «Барсы», которым посчастливилось попасть в историю.

- Лео Месси

- Хави

- Андрес Иньеста

- Серджи Бускетс

- Жерар Пике

- Самюэль Это'о

- Педро

- Дани Алвес

Остальные пять футболистов сделали это с «Баварией»: Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Давид Алаба, Хави Мартинес и Джером Боатенг.

Единственный тренер с двумя треблами – Пеп Гвардиола.