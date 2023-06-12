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Только 13 футболистов выиграли два требла. Здесь 8 игроков «Барсы»

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До сих пор только «Барселоне» и мюнхенской «Баварии» удалось выиграть два требла – чемпионский титул, кубок страны и Лигу чемпионов. Только вдумайтесь: таких игроков всего 13.

Вот восемь игроков легендарного состава «Барсы», которым посчастливилось попасть в историю.

- Лео Месси

- Хави

- Андрес Иньеста

- Серджи Бускетс

- Жерар Пике

- Самюэль Это'о

- Педро

- Дани Алвес

Barcelona want even more in 2016, says Luis Enrique - Eurosport

Остальные пять футболистов сделали это с «Баварией»: Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Давид Алаба, Хави Мартинес и Джером Боатенг.

Единственный тренер с двумя треблами – Пеп Гвардиола.

2 комментария

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Hella black
Как не крути,а Барселона всё ещё впереди планеты всей. Восемь Карл,8 игроков которые брали ТРЭБЛ дважды !
Праймовый состав 💙😎
+3
0
+3
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спорт спорт
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0
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