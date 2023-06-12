Только 13 футболистов выиграли два требла. Здесь 8 игроков «Барсы»
До сих пор только «Барселоне» и мюнхенской «Баварии» удалось выиграть два требла – чемпионский титул, кубок страны и Лигу чемпионов. Только вдумайтесь: таких игроков всего 13.
Вот восемь игроков легендарного состава «Барсы», которым посчастливилось попасть в историю.
- Лео Месси
- Хави
- Андрес Иньеста
- Серджи Бускетс
- Жерар Пике
- Самюэль Это'о
- Педро
- Дани Алвес
Остальные пять футболистов сделали это с «Баварией»: Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Давид Алаба, Хави Мартинес и Джером Боатенг.
Единственный тренер с двумя треблами – Пеп Гвардиола.
Праймовый состав 💙😎