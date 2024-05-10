😈🤣 Мы нашли мем, лучше всего описывающий матч «Реал» - «Бавария»

«Реал Мадрид» совершил впечатляющий камбэк в матче с мюнхенской «Баварией», пробившись в финал Лиги чемпионов.

В «Мюнхене» считают, что главным «героем» встречи стал польский арбитр Шимон Марчиняк. Недоигранный эпизод , который, по некоторым оценкам, был легальным, мог вернуть «Баварии» надежду на успех.

Соцсети разделились на два лагеря, но ярче всего произошедшее описывает старый-добрый мем.

Кстати, его посмотрели уже 15 млн человек.

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