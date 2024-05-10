😈🤣 Мы нашли мем, лучше всего описывающий матч «Реал» - «Бавария»
«Реал Мадрид» совершил впечатляющий камбэк в матче с мюнхенской «Баварией», пробившись в финал Лиги чемпионов.
В «Мюнхене» считают, что главным «героем» встречи стал польский арбитр Шимон Марчиняк. Недоигранный эпизод, который, по некоторым оценкам, был легальным, мог вернуть «Баварии» надежду на успех.
Соцсети разделились на два лагеря, но ярче всего произошедшее описывает старый-добрый мем.
Кстати, его посмотрели уже 15 млн человек.
Похоже?