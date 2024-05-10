💣 Опа... Попался! В соцсети слили видео с раздевалки бригады Марчиняка - там лежит сумка «Реала» 😨
Шимона Марчиняка можно досрочно называть самым обсуждаемый арбитром года.
Ошибка поляка не дала шанс мюнхенской «Баварии» отыграться в конце ответного матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль уже сделал скандальное заявление: «Мы все хотели увидеть немецкий финал. Все, кроме польских судей!»
Интернет-конспирологи, в свою очередь, принялись искать доказательства словам немца. И, похоже, нашли...
Мы не знаем, когда именно было записано это видео. Ясно лишь одно - это раздевалка бригады Марчиняка. А претензии были и к боковому судье...
хейтерам только и остается верить в свои шизоидные мечты :)
И не важно, что был офсайд и отыграли 15 минут, и все в защите с вратарем бросили играть после свистка
Ведь переворачивают все нагло и сами себе врут, просто позорники, такая уж у негрейровских натура :)