💣 Опа... Попался! В соцсети слили видео с раздевалки бригады Марчиняка - там лежит сумка «Реала» 😨

Шимона Марчиняка можно досрочно называть самым обсуждаемый арбитром года.

Ошибка поляка не дала шанс мюнхенской «Баварии» отыграться в конце ответного матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль уже сделал скандальное заявление: «Мы все хотели увидеть немецкий финал. Все, кроме польских судей!»

Интернет-конспирологи, в свою очередь, принялись искать доказательства словам немца. И, похоже, нашли...

Мы не знаем, когда именно было записано это видео. Ясно лишь одно - это раздевалка бригады Марчиняка. А претензии были и к боковому судье...