Марчиняка настигли последствия его ошибки в матче «Мадрида» и «Баварии». Арбитр должен был работать на открытии Евро

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Баварией» обслуживала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком.

В концовке встречи при счете 2:1 в пользу «Реала» главный судья не дал «Баварии» завершить опасную атаку, которая в итоге закончилась голом Де Лигта. Марчиняк, увидев поднятый флаг лайнсмена, свистнул. Мяч оказался в воротах Лунина через мгновение после свистка, из-за чего VAR не смог проверить, действительно ли игроки Рекордмайстера находились в офсайде. Гол не был засчитан.

Эпизод вызвал много споров . Боковой судья, преждевременно зафиксировавший офсайд, после игры извинился перед Тухелем и Де Лигтом. Но результат встречи уже не изменить.

Испанские медиа писали, что в УЕФА остались недовольны работой польского арбитра. Футбольных чиновников смутила не только ошибка в моменте с голом Де Лигта. Им также не понравилось, что эпизод случился на 13-й добавленной минуте, арбитр должен был завершить матч раньше.

А по информации польских изданий, ошибка в полуфинале Лиги чемпионов негативно скажется на дальнейшей карьере Шимона. По крайней мере, в ближайших играх.

Марчиняк был главным кандидатом на работу в матче открытия чемпионата Европы, но теперь он вряд ли обслужит первую игру турнира, передает Przeglad Sportowy. Как мы помним, Евро-2024 пройдет в Германии. В матче открытия турнира бундестим сыграет с Шотландией. Более того, встреча состоится в Мюнхене на «Альянц Арене» – домашнем стадионе «Баварии».

УЕФА всегда старается избежать нежелательных ситуаций: потенциально конфликтных, кризисных, политически нецелесообразных. Несложно представить, какая была бы реакция в стране-организаторе Евро, если бы УЕФА назначил Марчиняка на первый матч сборной Германии в турнире, да еще и в столице Баварии.

Также легко предсказать, как поведет себя публика в Мюнхене еще до первого свистка польского арбитра. Именно таких ситуаций УЕФА, как и ФИФА, а также большинство организаторов крупных соревнований, стараются избегать.

При этом нельзя исключать, что Марчиняк все же поработает на Евро, добавляет Przeglad Sportowy. Возможно, мы увидим польскую бригаду арбитров на других матчах турнира.

Как считаете, УЕФА принимает правильное решение?