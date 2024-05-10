«Байер» дарит фанатам бесплатные тату в память об историческом сезоне. Смотрим на эскизы

«Байер» Алонсо уже вошел в историю. В ответном матче 1/2 Лиги Европы «фармацевты» сыграли вничью с «Ромой». Этот результат позволил команде из Леверкузена вырвать путевку в финал турнира и, что не менее важно, установить новый рекорд в европейском футболе.

Команда Алонсо не проиграла ни разу за 49 официальных матчей. До этого рекорд по серии без поражений принадлежал «Бенфике»: в период с 22 декабря 1963-го по 7 февраля 1965-го лиссабонцы не уступали в 48-ми официальных играх подряд. Достижение продержалось почти 60 лет!

В этом сезоне «Байер» оформил долгожданное чемпионство. Команда претендует еще на два трофея: Кубок Германии и Лигу Европы.

Преданные поклонники «аспириновых» этот сезон не забудут никогда. Но клуб решил помочь болельщикам увековечить память об исторической кампании. «Байер» дарит фанатам бесплатные татуировки!

В ближайшие недели «фармацевты» организуют несколько точек, в которых поклонники клуба смогут набить тату. На «Бай-Арене» импровизированная тату-студия будет открыта до 15 мая. В день домашней игры с «Аугсбургом», 18 мая, болельщики также смогут получить бесплатное тату на арене «аспириновых».

А 25 мая у фанатов будет возможность сделать татуировку с «Байером» на фестивале болельщиков в Берлине. В столице Германии пройдет финал Кубка страны, за который подопечные Алонсо поборются с «Кайзерслаутерном».

Желающему получить бесплатную татуировку нужно лишь оставить заявку на сайте леверкузенцев и выбрать эскиз из предложенных вариантов. А вот и они:

Понимая, что подарить бесплатное тату каждому желающему клуб не сможет, «Байер» придумал дополнительную акцию.

Все болельщики, которые не смогут записаться на бесплатное тату, получат скидку в размере 19,04% на все татуировки в память о сезоне «Байера». Акция пройдет в тату-студии Farbgefühle и продлится до 13 июня включительно. Воспользоваться предложением можно, использовав промокод LevTattoo.

«Аспириновые» придумали изящное название для акции с бесплатными тату: «Любовь, которая длится всю жизнь».

Красота!