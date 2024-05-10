Важна каждая деталь. Хаби Алонсо придумал гениальный способ, как повлиять на соперника

Журналист ESPN Bundesliga Арчи Ринд-Татт заметил в «Байере» Хаби Алонсо одну особенность. В минувшее воскресенье перед игрой против «Айнтрахта» (5:1) он решил спросить лично у тренера о том, справедливы ли его наблюдения.

Все дело в решениях, которые принимает капитан клуба Лукаш Градецки во время подбрасывания монетки. Тогда капитаны обеих команд должны сперва выбрать между орлом и решкой, а победитель назвать, что он предпочитает − мяч или сторону.

По словам Ринда-Татта, в 10 из 12 предыдущих выездных матчей «Леверкузен» предпочитал, чтобы хозяева во втором тайме атаковали ворота, находящиеся напротив сектора своих ультрас. Таким образом активные болельщики соперника не остаются за спиной своего вратаря, мотивируя его на подвиги.

Многие клубы хотят во втором тайме играть рядом со своими ультрас, чтобы получать дополнительную мотивацию. Противоположная ситуация и отсутствие такой поддержки, возможно, не раз помогали «Байеру» додавливать соперника на последних минутах.

Когда Алонсо попросили объяснить такую тенденцию, он ответил следующее: «Лукаш (Градецки) достаточно мудр, чтобы знать, что делать. У нас есть свои причины, мы не можем объяснить все, но у всех мелких деталей, на которые вы идете, есть причины. Когда ты можешь принимать собственные решения, то тогда можешь диктовать сопернику, что ему делать».

«Байер» впервые в истории может выиграть требл. Команда уже стала чемпионом Германии, а впереди ее ждет финал Лиги Европы против «Аталанты» и финал Кубка Германии против «Кайзерслаутерна». Как мы видим на примере Хаби Алонсо, любая деталь может склонить чашу весов в твою сторону.