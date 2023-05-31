Уже завтра!

Уже завтра «Рома» и «Севилья» разыграют первый еврокубковый трофей года, встретившись в финале Лиги Европы в Будапеште.

Наставник итальянской команды в своем стиле подвел болельщиков к решающему матчу.

«Бюджет «Севильи» не такой, как у «Ромы». У нас есть игроки, которые играли в прошлом году за вторую команду.

У «Севильи» больше опыта, а мы вместе лишь последние два года. Мои друзья из Мадрида говорят, что у «Севильи» отличная команда, даже две отличных команды, потому что у них 25 классных игрока. У них есть много вариантов.

Но они не знают моих парней, и они не знают мою команду как ту, которая выйдет завтра на поле. Мы будем там».

«У нас был сложный путь. «Севилья» выбыла из Лиги чемпионов. А мы, если я не ошибаюсь, сыграли 14 матчей, чтобы оказаться здесь. Мы заслуживаем того, чтобы сыграть в финале», - заявил Жозе Моуринью.