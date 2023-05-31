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😩 «Бюджет «Севильи» не такой, как у «Ромы». У них больше опыта, а мы вместе лишь последние два года». Моуриньо «зарядил» шарманку перед финалом ЛЕ

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Уже завтра!

Уже завтра «Рома» и «Севилья» разыграют первый еврокубковый трофей года, встретившись в финале Лиги Европы в Будапеште.

Наставник итальянской команды в своем стиле подвел болельщиков к решающему матчу.

«Бюджет «Севильи» не такой, как у «Ромы». У нас есть игроки, которые играли в прошлом году за вторую команду.

'Our budget is not the same as Sevilla's. We've had a harder route to the final': Jose Mourinho ahead of Europa League final

У «Севильи» больше опыта, а мы вместе лишь последние два года. Мои друзья из Мадрида говорят, что у «Севильи» отличная команда, даже две отличных команды, потому что у них 25 классных игрока. У них есть много вариантов.

Но они не знают моих парней, и они не знают мою команду как ту, которая выйдет завтра на поле. Мы будем там».

«У нас был сложный путь. «Севилья» выбыла из Лиги чемпионов. А мы, если я не ошибаюсь, сыграли 14 матчей, чтобы оказаться здесь. Мы заслуживаем того, чтобы сыграть в финале», - заявил Жозе Моуринью.

4 комментария

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Alexeiarsars
Жозе, спасибо, что ты есть.
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Direct free kick
Великий Моуриньо
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maximus388
Севилья не уступает в финалах, Моуриньо тоже не проигрывает таковые, получается конструкция наподобие кошки с привязанным к спине бутербродом маслом вверх.
В общем либо завертится игра с невероятной силой, либо две тенденции нейтрализуют друг друга и все зависнет, есть еще вариант, что кот просто слижет масло и тогда разгром.
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couture39
Странно особенный соломку стелет.

По оценкам трансфермаркета, состав Севильи стоит 200 лямов, а Ромы - 300. Зарплаты игроков у Севильи 70 миллионов в год, у Ромы 90. У Севильи 17 игроков провели 2+ сезона в клубе, и у Ромы 17 игроков провели 2+ сезона в клубе. Тренер у Севильи сменился по ходу сезона, а сам Моуриньо уже 2 сезона в Роме работает. Ну и Севилье на пути к финалу тоже пришлось сыграть 14 матчей еврокубков - только первые 6 в ЛЧ, а не ЛЕ.

В общем - две равных команды, у Ромы есть все шансы на победу - но если послушать Жозе, то выйдет как будто он Химки тренирует против Ман Сити.
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