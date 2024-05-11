Тен Хаг хочет воссоединиться со звездой «Аякса»-2019. Неважно, будет это в «МЮ» или другом клубе

Эрик тен Хаг не справляется в «Манчестер Юнайтед»: к концу его второго сезона в клубе «МЮ» идет восьмым – с отрицательной разницей голов (-3).

Кажется, голландцу снова не хватает нужных игроков. Mundo Deportivo сообщает, что Тен Хаг намерен воссоединиться с Френки де Йонгом, будь то в «Манчестер Юнайтед» или в другом клубе.

Де Йонг – одна из главных звезд «Аякса»-2019, который тренировал Тен Хаг. У Эрика Френки играл в среднем по 85 за матч, проведя с ним два сезона.