Инсайдер Макрон. Президент Франции заспойлерил новый клуб Мбаппе

Тайна, известная всем.

Вчера Килиан Мбаппе опубликовал видео, на котором сообщил, что не собирается продлевать контракт с «ПСЖ». Это значит, что летом он станет свободным агентом и сменит клуб.

Официально следующая команда француза не объявлена, но все знают, что это, скорее всего, будет «Мадрид». Вот и президент Франции Эммануэль Макрон решил не скрывать то, что всем известно.

«Я рассчитываю на мадридский «Реал». Надеюсь, они отпустят его [Килиана Мбаппе] на Олимпиаду», − сказал он в интервью El Chiringuito.

Также сегодня Луис Энрике заявил, что «практически ясно», куда отправится француз. Кажется, все уже в курсе.

По последним данным, Килиан Мбаппе подписал контракт с «королевским клубом» еще в феврале. Скорее всего, объявят об этом после финала Лиги чемпионов, в котором «Мадрид» сыграет против «Дортмунда».