«С такими правилами... Дела будут плохи» Что за правило МЛС так расстроило Месси? Высказался на камеру

«Интер Майами» обыграл «Монреаль» 3:2, но Лео Месси остался без голевых действий. А еще узнал необычное правило МЛС.

Команда аргентинца летела 0:2 уже в первом тайме, Лео получил повреждение и отправился за боковую линию. Быстро получив медицинскую помощь, Месси хотел вернуться на поле – но не разрешили: по правилам лиги, игроку запрещено возвращаться в игру менее чем через две минуты после выхода за пределы поля для получения медпомощи.

«С такими правилами... Дела будут плохи», – сказал Лео в камеру.