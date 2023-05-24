Предсказуемые результаты.

В ведущих европейских лигах осталось сыграть всего несколько туров. В некоторых чемпионатах, таких как Серия А, Ла Лига и АПЛ уже известны имена чемпионов, в Лиге 1 у «Ланса» остались лишь математические шансы на первую строку «ПСЖ», а в Бундеслиге все решится в последнем туре.

Несмотря на то, что будут сыграны еще игры, в том числе в Лиге чемпионов и кубках, можно подвести определенные индивидуальные итоги.

Эрлинг Холланд только в этом году перебрался в АПЛ, а уже установил множество рекордов лиги и «Сити». На его счету 60 очков по «гол+пас», что на 11 больше, чем у Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Удивительно еще и то, что Мохамед Салах из «Ливерпуля», который по мнению некоторых болельщиков и экспертов, провалил этот сезон, смог наколотить в 50 матчах целых 45 очков. И это больше, чем у Винисиуса из «Мадрида» (44) и Лионеля Месси из «ПСЖ» (40).

Как вы думаете, кто будет основными претендентами на «Золотой мяч» этого сезона? Пишите в комментариях.