Гаспачо
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Холанд − лидер, Месси сильно отстает. Топ-5 игроков, набравших наибольшее количество очков по «гол+пас» в топ-5 лиг Европы

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Мохамед Салах Мохамед Салах
Клубы Клубы
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
лига 1 Франция лига 1 Франция
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Предсказуемые результаты.

В ведущих европейских лигах осталось сыграть всего несколько туров. В некоторых чемпионатах, таких как Серия А, Ла Лига и АПЛ уже известны имена чемпионов, в Лиге 1 у «Ланса» остались лишь математические шансы на первую строку «ПСЖ», а в Бундеслиге все решится в последнем туре.

Несмотря на то, что будут сыграны еще игры, в том числе в Лиге чемпионов и кубках, можно подвести определенные индивидуальные итоги.

Эрлинг Холланд только в этом году перебрался в АПЛ, а уже установил множество рекордов лиги и «Сити». На его счету 60 очков по «гол+пас», что на 11 больше, чем у Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Удивительно еще и то, что Мохамед Салах из «Ливерпуля», который по мнению некоторых болельщиков и экспертов, провалил этот сезон, смог наколотить в 50 матчах целых 45 очков. И это больше, чем у Винисиуса из «Мадрида» (44) и Лионеля Месси из «ПСЖ» (40).

Как вы думаете, кто будет основными претендентами на «Золотой мяч» этого сезона? Пишите в комментариях.

6 комментариев

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Век Век
Сто Процентов Месси выиграет Золотой Мяч
+4
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Век Век
Месси
+4
-2
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Константин Юрьевич
Месси 36 и его уровня не кто из этих футболеров и близко не достигнет!
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Адам Магомедов
Салах 💪🏼
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Арыч Фаворитик
Учитывая что Месси вообще не бьет пенальти в ПСЖ и провел на 11 матчей меньше Холланда, результат отличный. + Игроки ПСЖ очень часто игнорят Лео
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