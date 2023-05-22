14 комментариев

Кадр недели📷 Главная причина, почему Бундеслигу должна выиграть «Боруссия», а не «Бавария» – болельщики команд
Очень разное отношение к любимому клубу.
В субботу в Мюнхене случилась настоящая трагедия – «Бавария» проиграла «Лейпцигу» и упустила инициативу в борьбе за чемпионство. Причем «Лейпциг» впервые в истории добился победы над «Баварией» на ее поле.
За всю историю клубы встречались дома у «Баварии» 7 раз. До этого дня у хозяев было 4 победы, еще дважды они сыграли вничью.
На следующий день «Боруссия» в гостях уверенно одолела «Аугсбург» – 3:0, теперь дортмундцам для получения заветной тарелки в последнем туре нужно просто победить «Майнц».
Немецкие СМИ обратили внимание на разительные отличия с матчей команд в субботу и воскресенье.
Фанаты «Баварии» начали покидать трибуны еще за 10 минут до финального свистка, при том, что матч проходил в Мюнхене (счет на тот момент был 2:1 в пользу гостей).
А вот болельщики Дортмунда, которым еще предстоял путь домой более 500 километров еще полчаса после матча не покидали гостевую трибуну, распевая кричалки в честь любимой команды.
Какой чемпион нужен чемпионату Германии?
Для Дортмунда это реальный шанс выиграть первую тарелку за последние 10 лет. Логично, болельщики более эмоционально относятся к этой новости.
А Бавария... не узнаю команду вообще. Как будто забыли, как нужно играть, забили на все. Ну проявите вы характер, осталось сыграть пару матчей, но нет - безнадега