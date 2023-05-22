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Кадр недели📷 Главная причина, почему Бундеслигу должна выиграть «Боруссия», а не «Бавария» – болельщики команд

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Очень разное отношение к любимому клубу.

В субботу в Мюнхене случилась настоящая трагедия – «Бавария» проиграла «Лейпцигу» и упустила инициативу в борьбе за чемпионство. Причем «Лейпциг» впервые в истории добился победы над «Баварией» на ее поле.

За всю историю клубы встречались дома у «Баварии» 7 раз. До этого дня у хозяев было 4 победы, еще дважды они сыграли вничью.

На следующий день «Боруссия» в гостях уверенно одолела «Аугсбург» – 3:0, теперь дортмундцам для получения заветной тарелки в последнем туре нужно просто победить «Майнц».

Немецкие СМИ обратили внимание на разительные отличия с матчей команд в субботу и воскресенье.

Фанаты «Баварии» начали покидать трибуны еще за 10 минут до финального свистка, при том, что матч проходил в Мюнхене (счет на тот момент был 2:1 в пользу гостей).

А вот болельщики Дортмунда, которым еще предстоял путь домой более 500 километров еще полчаса после матча не покидали гостевую трибуну, распевая кричалки в честь любимой команды.

Какой чемпион нужен чемпионату Германии?

14 комментариев

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Den Den
Автор накинул на вентилятор.
Для Дортмунда это реальный шанс выиграть первую тарелку за последние 10 лет. Логично, болельщики более эмоционально относятся к этой новости.
А Бавария... не узнаю команду вообще. Как будто забыли, как нужно играть, забили на все. Ну проявите вы характер, осталось сыграть пару матчей, но нет - безнадега
+30
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+30
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Вячеслав Тотров
Тухель все-таки сделал Боруссию чемпионом
+25
-1
+24
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Валера, уходи!!!
по моему все логично, на первом кадре люди на выезде, билеты на обратный путь скорее всего с запасом по времени, торопиться не куда... а на втором - дачи никто не отменял и в Германии...
+17
0
+17
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ShAtO
Сравнение конечно такое себе. Фанаты Дортмунда которые сидят на трибуне большинство ультрас. Ультрасы Баварии тоже сидели до конца, поддерживая свою команду. А те, которые на фото, это не ультрас, а обычные люди
+8
-1
+7
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artemii
Гостевой сектор обычно выпускают спустя 30-40 минут после окончания матча.
+5
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Den Den
Ответ Вячеслав Тотров
Может быть ты не знаешь но он несколько лет ПСЖ тренировал,а значит несколько трансферных окон прошло ,когда игроков покупали под него. а это значит максимально возможный потенциал в мировом футболе
Конечно, не знаю. Я, в принципе, футбол не смотрю. ПСЖ - это цирк, а не команда. Тот факт, что там уже сменилась куча тренеров и никто из них не сумел что-то более менее вразумительное слепить - факт. Но, именно Тухель - единственный, кто смог дотащить команду до финала. Я Тухеля не защищаю, тут полностью косяк руководства. Так что видно будет, кто прав
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v_sink
Фаны Боруссии все равно поедут с гостевой игры на автобусах. Смысл раньше уходить и ждать в автобусе. когда можно в коллективе отметить победу. А баварцам еще добраться или со стоянки или общественным транспортом. Так что тут не тот случай
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Den Den
Ответ Вячеслав Тотров
Баварию не узнать,зато рука Тухеля во всей красе.
Очередной болельщик, который сделал выводы по 10 проведенным играм?
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Вячеслав Тотров
Ответ Den Den
Очередной болельщик, который сделал выводы по 10 проведенным играм?
у Тухеля я видел более 100 игр-это то,что я смотрел. А сколько игр видел ты?
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Вячеслав Тотров
Ответ Den Den
Автор накинул на вентилятор. Для Дортмунда это реальный шанс выиграть первую тарелку за последние 10 лет. Логично, болельщики более эмоционально относятся к этой новости. А Бавария... не узнаю команду вообще. Как будто забыли, как нужно играть, забили на все. Ну проявите вы характер, осталось сыграть пару матчей, но нет - безнадега
Баварию не узнать,зато рука Тухеля во всей красе.
+4
-4
0
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Den Den
Ответ Вячеслав Тотров
у Тухеля я видел более 100 игр-это то,что я смотрел. А сколько игр видел ты?
Я видел лишь то, что он не тренировал команды с таким потенциалом, как Бавария. Проведет предсезонку, к новому году уже будет более менее понятно, сможет ли команда и тренер подстроиться друг к другу.
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Вячеслав Тотров
Ответ Den Den
Я видел лишь то, что он не тренировал команды с таким потенциалом, как Бавария. Проведет предсезонку, к новому году уже будет более менее понятно, сможет ли команда и тренер подстроиться друг к другу.
Может быть ты не знаешь но он несколько лет ПСЖ тренировал,а значит несколько трансферных окон прошло ,когда игроков покупали под него. а это значит максимально возможный потенциал в мировом футболе
0
0
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