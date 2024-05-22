Роберт Левандовски прокомментировал потенциальный переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал»:

«Мбаппе? Это еще не официально, но кажется, что все дороги ведут в «Реал».

Страх? Нет. Конечно, он невероятный игрок, и если он перейдет в «Реал Мадрид», они будут очень сильны. Но если мы будем командой и будем работать вместе, мы сможем победить его, таков должен быть наш менталитет».

Мбаппе забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач за «ПСЖ» в этом сезоне.