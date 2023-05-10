Очень старался скопировать кумира.

В сети завирусилось видео, на котором юный фаната Криштиану из Шотландии скопировал фирменное празднование португальца.

Клуб Роналду занимает второе место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, на два очка отставая от «Аль-Иттихад Джидда», у которого матч в запасе.

«Аль-Наср» выиграл всего один матч из четырех последних в чемпионате – также на этом отрезке у команды две ничьих и поражение.