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Милота дня💛💛💛 Юный фанат Роналду исполнил Siuuu прямо на кухне

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Очень старался скопировать кумира.

В сети завирусилось видео, на котором юный фаната Криштиану из Шотландии скопировал фирменное празднование португальца.

Клуб Роналду занимает второе место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, на два очка отставая от «Аль-Иттихад Джидда», у которого матч в запасе.

«Аль-Наср» выиграл всего один матч из четырех последних в чемпионате – также на этом отрезке у команды две ничьих и поражение.

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