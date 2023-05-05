Гаспачо
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🤨🤨🤨 «Матео Месси плюхается лучше, чем Матео Роналду». Криштиану выложил странное видео, на котором учит сына... падать в воду?

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Матео, лабрадор...

10-секундное видео Криштиану Роналду породило целую серию новых мемов.

Португальский футболист учил своего сына Матео плавать. Наверное.

Из актуального.

Помните эту легендарную картинку?

💭 «Контекст: Роналду пытается утопить своего ребенка».

💭 «Матео Месси плюхается лучше, чем Матео Роналду».

💭 «Он даже копирует имена детей Месси».

Кто-то вспомнил другое видео с Криштиану, отметив природную тягу португальца топить.

8 комментариев

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fellx
Гаспачо совсем уже нечего выложить? Я вижу отца с сыном, которые весело проводят время вместе, как и любой отец и сын в аквапарке или в бассейне. Какое там плавать? Какой там Месси?
+37
-3
+34
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Dmitry Shaolin
Автор дурачок, каждый отец так делал с сыном.
+17
-1
+16
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Michael Boldyrev
Вполне типичная игра с ребенком в воде. Я вот даже позавидовал как далеко он его забросил.
+9
0
+9
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Misha Ivankov
Лишь бы что то выложить и снова Месси приплели.
+3
0
+3
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Yubaba
У автора просто нет детей, видимо ещё рановато. Появятся - увидишь как отцы со своими малыми играют
+4
-1
+3
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Тюменский медвежонок
помнится далеким летом ездили на море в детстве (тогда еще впервые) и папа проводил уроки плавания по классической схеме, уводил тебя на глубину и бросал со словами "учись! шевели руками и ногами!", то есть это был не бассейн, а целое море... и ничего все живые)
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Донован хозяин НБА
Ответ fellx
Гаспачо совсем уже нечего выложить? Я вижу отца с сыном, которые весело проводят время вместе, как и любой отец и сын в аквапарке или в бассейне. Какое там плавать? Какой там Месси?
Я искренне надеюсь, что за это он получает зарплату.
Иначе совсем печально, что человек тратит кучу своего времени на поиск "горячего" контента и за бесплатно
+1
0
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Донован хозяин НБА
Ответ Yubaba
У автора просто нет детей, видимо ещё рановато. Появятся - увидишь как отцы со своими малыми играют
У автора нет реальной жизни, судя по количеству публикуемого мусора
+1
0
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