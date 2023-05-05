8 комментариев

🤨🤨🤨 «Матео Месси плюхается лучше, чем Матео Роналду». Криштиану выложил странное видео, на котором учит сына... падать в воду?
Матео, лабрадор...
10-секундное видео Криштиану Роналду породило целую серию новых мемов.
Португальский футболист учил своего сына Матео плавать. Наверное.
Из актуального.
Помните эту легендарную картинку?
💭 «Контекст: Роналду пытается утопить своего ребенка».
💭 «Матео Месси плюхается лучше, чем Матео Роналду».
💭 «Он даже копирует имена детей Месси».
Кто-то вспомнил другое видео с Криштиану, отметив природную тягу португальца топить.
Иначе совсем печально, что человек тратит кучу своего времени на поиск "горячего" контента и за бесплатно