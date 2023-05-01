«Если «Барселона» выиграет Ла Лигу, то потому что заслуживает этого», - заявил Карло Анчелотти во время пресс-конференции.

«Я всегда отмечаю заслуги соперника. «Барселона» набрала много очков и достойна лидерства», — добавил тренер «Реала».

Хави ответил на любезность во время своей пресс-конференции.

«Анчелотти прав: если посмотреть на мастерство «Мадрида» и «Барселоны», то разницы в 11 очков не увидишь. Я принимаю его слова, как комплимент – мы многого добились в этом сезоне в Ла Лиге».

«Профессионалы знают, что чемпионат выигрывает лучшая и самая крепкая команда. Плей-офф куда более несправедлив. Я благодарен Анчелотти за его слова», - заключил Хави.

«Барселона» может досрочно стать чемпионом Испании, если выиграет два следующих матча, а «Реал» их проиграет.