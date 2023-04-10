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Победа в матче против «Сити» может стать для Мюллера сотой в ЛЧ. Лишь два футболиста выигрывали чаще

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В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сразится с «Манчестер Сити».

Если мюнхенцы одолеют соперника в первой встрече команд, то Мюллер одержит свою сотую победу в главном клубном турнире Европы. Пока на счету Томаса – 99 выигранных матчей ЛЧ.

Лишь Касильяс и Роналду побеждали в Лиге чемпионов чаще Мюллера. Икер одержал 101 победу, а на счету Криштиану – 113 выигранных матчей в главном клубном турнире Европы.

Касильяс уже попрощался с футболом, а Роналду перебрался в чемпионат Саудовской Аравии и вряд ли вернется в Европу.

Так что у Мюллера есть все шансы стать рекордсменом по победам в ЛЧ. Но сперва «Баварии» нужно пройти грозный «Сити» Гвардиолы.

8 комментариев

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Артур Анадян
Ответ Ds13
Классный парень, всегда на позитиве, не конфликтует. При этом выкладывается всегда на полную
Лучше не скажешь
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Roma Martin
Неожиданная статистика. Надеюсь, Томас станет первым.
+1
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Ds13
Ответ Артур Анадян
Удачи Мюллеру
Классный парень, всегда на позитиве, не конфликтует. При этом выкладывается всегда на полную
+1
0
+1
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Muhammad Juraev
Ответ Артур Коркмасов
А Месси где?
Спит с кубком мира!
А кринж где?
0
0
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ßd ßy
Ответ Артур Коркмасов
А Месси где?
В псж
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Артур Коркмасов
А Месси где?
0
-1
-1
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Эльдар Сулейманов
Снова игроки Реала тут
0
-1
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Артур Анадян
Удачи Мюллеру
+6
0
+6
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