8 комментариев

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сразится с «Манчестер Сити».

Если мюнхенцы одолеют соперника в первой встрече команд, то Мюллер одержит свою сотую победу в главном клубном турнире Европы. Пока на счету Томаса – 99 выигранных матчей ЛЧ.

Лишь Касильяс и Роналду побеждали в Лиге чемпионов чаще Мюллера. Икер одержал 101 победу, а на счету Криштиану – 113 выигранных матчей в главном клубном турнире Европы.

Касильяс уже попрощался с футболом, а Роналду перебрался в чемпионат Саудовской Аравии и вряд ли вернется в Европу.

Так что у Мюллера есть все шансы стать рекордсменом по победам в ЛЧ. Но сперва «Баварии» нужно пройти грозный «Сити» Гвардиолы.