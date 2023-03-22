Хотя болельщики Мадрида явно не в восторге.

Собака Франклина – один из самых ярких символов культовой GTA 5. Эта картинка давно стала одним из самых известных мемов, в том числе и после крупных побед в футбольных матчах.

Накануне «Барселона» обыграла «Реал» в класико и оторвалась от Мадрида на 12 очков. Разумеется, соцсети сразу же среагировали.

Но кто-то умудрился даже воплотить этот мем в жизнь.