Гаспачо
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Знаменитый мем из ГТА после класико воплотили в жизнь: именно сейчас он весьма актуален

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Хотя болельщики Мадрида явно не в восторге.

Собака Франклина – один из самых ярких символов культовой GTA 5. Эта картинка давно стала одним из самых известных мемов, в том числе и после крупных побед в футбольных матчах.

Накануне «Барселона» обыграла «Реал» в класико и оторвалась от Мадрида на 12 очков. Разумеется, соцсети сразу же среагировали.

Но кто-то умудрился даже воплотить этот мем в жизнь.

3 комментария

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Ansu Fati
Следующий выгул будет 5го апреля))
+2
-1
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Игорь Климов
Это Гави ведёт Себальоса?)
+2
-2
0
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brildan
Ахахахах, кайф🔥🔥🔥
+2
-1
+1
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