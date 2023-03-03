Фанаты двух гениев взялись за руки и сотворили шедевр.

Роналду и Месси лишь раз имели шанс сыграть за одну команду – прошлым летом «ПСЖ» всерьез рассматривал покупку у «МЮ» Роналду, но в итоге на такой рискованный трюк боссы Парижа не решились.

А вот фанаты Лео и Криша оказались посмелее – в специальным образом смонтированном ролике можно насладиться взаимодействием двух лучших игроков последних десятилетий.