Гаспачо
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А что, если бы Роналду и Месси играли за одну команду? В сети завирусилось видео, как могла бы выглядеть сильнейшая связка мирового футбола🔥🔥🔥

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Фанаты двух гениев взялись за руки и сотворили шедевр.

Роналду и Месси лишь раз имели шанс сыграть за одну команду – прошлым летом «ПСЖ» всерьез рассматривал покупку у «МЮ» Роналду, но в итоге на такой рискованный трюк боссы Парижа не решились.

А вот фанаты Лео и Криша оказались посмелее – в специальным образом смонтированном ролике можно насладиться взаимодействием двух лучших игроков последних десятилетий.

4 комментария

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Kaloyan Yalamov
Как сказка, но Криш бы не пережил быть в тени, его еГо слишком большое. Неймар то убежал, что бы стать лучшим и мягко говоря, особо не получилось, да и в целом карьеру запорол этажом ниже. Но денег заработал )))
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Игорь Климов
Лео Месси единственный гений футбола из них.
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Вертуальный
Не могла быть .. как мбапе и Месси сейчас две звёзды в одной команде не совместимы и результаты не те
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-1
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AJIewka Enjoy!
Забавно смотрится))
+2
0
+2
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