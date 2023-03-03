А что, если бы Роналду и Месси играли за одну команду? В сети завирусилось видео, как могла бы выглядеть сильнейшая связка мирового футбола🔥🔥🔥
Фанаты двух гениев взялись за руки и сотворили шедевр.
Роналду и Месси лишь раз имели шанс сыграть за одну команду – прошлым летом «ПСЖ» всерьез рассматривал покупку у «МЮ» Роналду, но в итоге на такой рискованный трюк боссы Парижа не решились.
А вот фанаты Лео и Криша оказались посмелее – в специальным образом смонтированном ролике можно насладиться взаимодействием двух лучших игроков последних десятилетий.
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