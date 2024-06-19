🥹 «Канте – это величие». Просто посмотрите, как раздевалка Франции встречала Нголо после матча с Австрией

Нголо Канте феерично вернулся в сборную Франции, став одним из главных героев матча с Австрией.

33-летний француз вышел в основном составе сборной на стартовую игру Евро, показав 87% точность передач (46/53), сделав две ключевые передачи, три отбора и два перехвата.

В раздевалке Нголо встречали, как героя. Ой... Он ведь и есть герой!

💭 «Всегда застенчивый и скромный».

💭 «Ноль хейтеров. Все помнят ту песню с Евро-2016».

💭 «Все обожают Канте».

💭 «Канте – это не миф. Это величие».