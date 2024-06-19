🤯 Мусиала - одна из главных молодых звезд мирового футбола. Знаете, во сколько он обошелся «Баварии»
Хавбек «Баварии Мюнхен» Джамал Мусиала прямо сейчас зажигает на Евро, где является едва ли не ключевым игроком атаки немецкой сборной.
Самое время вспомнить интересный факт из карьеры 21-летнего немца.
Пять лет назад он вернулся в Германию из «Челси».
Знаете, сколько «Мюнхен» заплатил за 16-летнего Джамала? £170 тысяч.
Теперь это один из лидеров и флагманов немецкого футбола.
По этому менеджерам Баварии ещё надо учиться и учиться 😂