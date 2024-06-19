😨 Хорватам нельзя пропускать первыми на чемпионатах Европы. Провальная статистика лишь подтверждает это

Хорватия лишний раз подтвердила, что камбэки - не её сильная сторона.

Команда Златко Далича была близка к волевой победе в матче с Албанией, но упустила преимущество в дополнительное время. И это логично.

А всё потому, что в предыдущих десяти матчах Евро, которые хорваты начинали с пропущенного гола, закончились либо ничьей, либо поражением.

Единственный камбэк удался в 2016-м году, когда хорваты обыграли в матче группового этапа Испанию со счётом 2:1 (Калинич 45′, Перишич 87′ - Мората 7′).