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📺 А было время, когда Моуринью и Гвардиола тренировались вместе. 6 ретро-фотографий, которые расскажут вам об отношениях ⚔️ «непримиримых» соперников

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Сложно поверить.

Жозе Моуринью зародил свою тренерскую карьеру в «Барселоне», когда работал переводчиком Бобби Робсона в середине 90-х годов.

Но Моуринью был не просто переводчиком. Он был помощником тренера, который выступал в роли скаута, а иногда и отвечал за тренировки, либо пресс-конференции.

Таким образом, для тогдашнего капитана «Барсы» Пепа Гвардиолы было естественно установить хорошие отношения с Моуринью. На многих фотографиях экс-полузащитник каталонцев разминается вместе с португальцем, а также обсуждает вопросы тактики и упражнений.

Вот несколько старых фотографий Гвардиолы и Моуринью.

Легендарное фото, на котором запечатлены четыре топ-тренера. Карлес Бускетс занимается подготовкой голкиперов «Барсы», а Луиса Энрике, Моуринью и Гвардиолу вы прекрасно знаете.

Жозе и Пеп не встречались на поле с тех пор, как возглавляли «Реал» и «Барселону» соответственно. Но... кто знает...

3 комментария

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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ kraus_lux_1015
Ну и бонусом ещё матч Баварии Пепа и Челси Жозе в Суперкубке Европы 2013
Тоже улыбнуло) автор видать забыл, что они оба в премьер лиге тренировали одновременно потом)
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kraus_lux_1015
Ответ kraus_lux_1015
Что в последнем абзаце имеется ввиду под "не встречались на поле" со времен Реала и Барсы? У них как бы потом ещё были 2,5 года в одном чемпионате
Ну и бонусом ещё матч Баварии Пепа и Челси Жозе в Суперкубке Европы 2013
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kraus_lux_1015
Что в последнем абзаце имеется ввиду под "не встречались на поле" со времен Реала и Барсы? У них как бы потом ещё были 2,5 года в одном чемпионате
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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