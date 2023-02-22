📺 А было время, когда Моуринью и Гвардиола тренировались вместе. 6 ретро-фотографий, которые расскажут вам об отношениях ⚔️ «непримиримых» соперников

Сложно поверить.

Жозе Моуринью зародил свою тренерскую карьеру в «Барселоне», когда работал переводчиком Бобби Робсона в середине 90-х годов.

Но Моуринью был не просто переводчиком. Он был помощником тренера, который выступал в роли скаута, а иногда и отвечал за тренировки, либо пресс-конференции.

Таким образом, для тогдашнего капитана «Барсы» Пепа Гвардиолы было естественно установить хорошие отношения с Моуринью. На многих фотографиях экс-полузащитник каталонцев разминается вместе с португальцем, а также обсуждает вопросы тактики и упражнений.

Вот несколько старых фотографий Гвардиолы и Моуринью.

Легендарное фото, на котором запечатлены четыре топ-тренера. Карлес Бускетс занимается подготовкой голкиперов «Барсы», а Луиса Энрике, Моуринью и Гвардиолу вы прекрасно знаете.

Жозе и Пеп не встречались на поле с тех пор, как возглавляли «Реал» и «Барселону» соответственно. Но... кто знает...