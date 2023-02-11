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Безумный слух дня: Клопп «контактировал» с «Реалом» и может заменить Анчелотти на посту главного тренера

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Юрген Клопп в «Мадриде»?? Появилась информация об интересе испанского гранда к тренеру «Ливерпуля», переживающего непростой момент.

По сообщениям El Nacional, Флорентино Перес связывался с немецким специалистом, чтобы обсудить с ним возможный переход в «Реал».

Ходят слухи о том, что действующий тренер «сливочных» Карло Анчелотти покинет свой пост и возглавит сборную Бразилии, хотя в сборной это отрицают. По сообщениям испанского издания, переговоры Клоппа и Переса зашли так далеко, что Юрген уже сделал запрос по трансферу, в том числе, попросив подписать Джуда Беллингема, которого преследует и «Мадрид», и «Ливерпуль».

Конечно, эта история выглядит нелепо. Юрген Клопп, каким мы его знаем, не стал бы вступать в переговоры с каким-либо другим клубом, когда все его внимание должно быть сосредоточено на исправлении ситуации в «Ливерпуле».

Однако это не означает, что часть истории с «Реалом» неверна. Сообщается, что немец находится в сфере их интересов  по крайней мере с 2015 года.

4 комментария

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obid
В любом случае человек, который не смог подружить Мане и Салаха не сможет работать в Реале, где не 2 мировые звезды на всю команду
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Никита Сысоев
Ответ Сергей Кандинский
Сделка века. Реал выкупил Клоппа у Ливерпуля за 500млн евро. Итог - обновленный Ливерпуль выиграл в финале ЛЧ у Реала 3-1. Тренером назначили конечно же С.Джеррард, который все таки взял свой квадрупл
Хуа ты шутник
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Сергей Кандинский
Сделка века.
Реал выкупил Клоппа у Ливерпуля за 500млн евро.
Итог - обновленный Ливерпуль выиграл в финале ЛЧ у Реала 3-1.
Тренером назначили конечно же С.Джеррард, который все таки взял свой квадрупл
+1
-1
0
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Yri Yrov
Куриным грилем запахло
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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