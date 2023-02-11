Безумный слух дня: Клопп «контактировал» с «Реалом» и может заменить Анчелотти на посту главного тренера

Юрген Клопп в «Мадриде»?? Появилась информация об интересе испанского гранда к тренеру «Ливерпуля», переживающего непростой момент.

По сообщениям El Nacional, Флорентино Перес связывался с немецким специалистом, чтобы обсудить с ним возможный переход в «Реал».

Ходят слухи о том, что действующий тренер «сливочных» Карло Анчелотти покинет свой пост и возглавит сборную Бразилии, хотя в сборной это отрицают. По сообщениям испанского издания, переговоры Клоппа и Переса зашли так далеко, что Юрген уже сделал запрос по трансферу, в том числе, попросив подписать Джуда Беллингема, которого преследует и «Мадрид», и «Ливерпуль».

Конечно, эта история выглядит нелепо. Юрген Клопп, каким мы его знаем, не стал бы вступать в переговоры с каким-либо другим клубом, когда все его внимание должно быть сосредоточено на исправлении ситуации в «Ливерпуле».

Однако это не означает, что часть истории с «Реалом» неверна. Сообщается, что немец находится в сфере их интересов по крайней мере с 2015 года.