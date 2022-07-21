История противостояния Роберта Левандовски и «Мадрида» в преддверии первого Класико поляка

Роберт Левандовски – новый игрок «Барселоны», его появление – серьезное усиление для атаки каталоцев. Уже в эту субботу Роберт может дебютировать за свой новый клуб в Класико с «Мадридом».

Польский нападающий встречался с «Мадридом» 8 раз за свою карьеру, сначала в составе «Боруссии», а потом «Баварии». На его счету 6 голов в ворота «сливочных». Увидим, сможет ли он увеличить свою статистику, будучи игроком «Барселоны».

Предлагаем вспомнить 8 матчей Роберта Левандовски против «Мадрида».

Групповой этап Лиги чемпионов (2-1)

24.10.2012

Впервые Роберт встретился с «Мадридом», когда выступал за «Боруссию». Он забил гол и открыл счет в матче, Криштиану его сравнял, но Шмельцер принес победу немецкому клубу.

Групповой этап Лиги чемпионов (2-2)

11.06.2012

Левандовски дебютировал на «Сантьяго Бернабеу» в следующем туре Лиги Чемпионов, «Боруссия» заработала ничью в том матче. Поляк не забил, но сделал голевую передачу на Ройса.

Первый полуфинал Лиги чемпионов (4-1)

24.04.2013

Самый запоминающийся матч Роберта Левандовски против «Мадрида». Польский нападающий оформил покер, чтобы обеспечить «Боруссии» выход в финал турнира.

Полуфинал Лиги чемпионов, ответный матч (2:0)

30.04.2013

«Реал Мадрид» выиграл ответный матч на «Бернабеу», но двух голов было недостаточно. Победа «Боруссии» в первой игре открыла им дорогу в финал.

Четвертьфинал Лиги чемпионов, ответный матч (2:0)

08.04.2014

В следующем сезоне Роберт пропустил первый четвертьфинальный матч «Боруссии» с «Мадридом» из-за перебора желтых карточек, тогда его команда потерпела поражение на «Бернабеу» 3-0. В ответной игре поляк вышел в «основе», был близок к тому, чтобы отыграться, но не хватило одного гола, чтобы перевести игру в дополнительное время.

Четвертьфинал Лиги чемпионов, ответный матч (4:2)

18.04.2017

Уже в составе «Баварии» Левандовски снова пропустил первый четвертьфинал с «Мадридом», на этот раз из-за травмы. В ответном матче на «Бернабеу» Роберт открыл счет, но в итоге в дополнительное время в полуфинал вышел «Реал Мадрид», хотя этот матч можно считать спорным с точки зрения судейства.

Первый полуфинал Лиги Чемпионов (1-2)

25.04.2018

Роберт Левандовски не смог помочь «Баварии» победить дома «Реал Мадрид». Киммих вывел немцев вперед, но Марсело и Марко Асенсио обеспечили преимущество «Мадрида».

Ответный полуфинал Лиги Чемпионов (2-2)

01.05.2018

Левандовски был близок к ремонтаде, «Бавария» могла выбить «Мадрид» на «Беранбеу», но этого не произошло. Киммих забил первый гол, Бензема ответил дублем, потом отличился Хамес Родригес – игрок «Мадрида», выступавший за «Баварию» на правах аренды, но этого оказалось недостаточно. В финал Лиги Чемпионов вышел Королевский клуб.