«Несколько, надеюсь». Кейн верит, что сумеет отличиться в матче с мадридским «Реалом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн рассказал о своих планах на матч с мадридским «Реалом».

«Сколько голов я забью? Несколько, надеюсь. Я в хорошем настроении и уверен в себе», - признался англичанин.

Ранее Томас Тухель признался, что он уверен в Серже Гнабри. Тренер считает, что немец отличится как минимум один раз в противостоянии с испанским клубом.

Напомним, «Бавария» примет «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов 30 апреля.