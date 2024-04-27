😱 Сядьте поудобнее, ведь вы мечтали это увидеть. Расчетный лист Рахима Стерлинга попал в соцсети! И да, в нем чертовски много цифр 🤑

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг однажды стал звездой интернета лишь из-за своей безалаберности.

В 2019 году в соцсетях появилось фото платёжной квитанции англичанина, на которой указана его зарплата.

Как это случилось? Главная версия: квитанция Стерлинга осталась в его машине, когда он отвёз её в гараж. Внимательный клининг не прошёл мимо.

В документе показана зарплата Рахима и бонус за лояльность, а также указан налоговый сбор в размере 5,4 миллиона фунтов стерлингов, который он должен был заплатить.

Напомним, в 2019-м году Стерлинг играл за «Манчестер Сити».