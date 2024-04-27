«Байер» в 14-й раз за сезон вырвал очки в концовке матча! Леверкузенцы сами шутят над своей статистикой

Фантастический «Байер» Алонсо уже оформил чемпионство, вышел в финал Кубка Германии, добрался до 1/2 Лиги Европы, но на этом останавливаться не намерен.

В 31-м туре Бундеслиге «фармацевты» принимали на своем поле «Штутгарт». Команда Хенесса, как и подопечные Алонсо, в этом сезоне удивляет болельщиков. Швабы уже набрали на 30 очков больше, чем в прошлом сезоне. Они занимают третью строчку в Бундеслиге, пропуская вперед лишь «Баварию» и чемпионский «Байер».

«Штутгарт» был близок к победе над «аспириновыми», к 90-й минуте подопечные Хенесса вели в счете 2:1. Но наступила 96-я минута, Алонсо-тайм, команда из Леверкузена в очередной раз сумела сравнять – отличился Андрих. Итоговый счет 2:2.

В этом сезоне «Байер» забил после 80-й минуты в 22-х играх из 46-ти матчей во всех турнирах. В девяти встречах поздние голы приносили команде Алонсо победу, в пяти играх – ничью. И да, леверкузенцы не потерпели ни одного поражения в текущей кампании: 38 побед и 8 ничьих.

Считаете такую серию сверхъестественной? Ну, «Байер» тоже уверен, что творит нечто не совсем нормальное. В своих соцсетях «аспириновые» иронизируют над собственными результатами.

Когда Андрих сравнял счет в матче против «Штутгарта», в аккаунте «фармацевтов» в X появилась запись: «Мы не можем продолжать это делать!»

Пост после финального свистка в Леверкузене: «Опять! Мы опять это сделали!»

В предыдущем туре Бундеслиги «Байер» вырвал ничью против дортмундской «Боруссии». Конечно, сравняли «фармацевты» в концовке. После той игры в аккаунте команды Алонсо появилась ироничная запись: «Админ бежит, чтобы в тысячный раз изменить картинку о нашем первом поражении в сезоне».

После ничьей со «Штутгартом» к публикации была добавлена ремарка: «В 1001-й раз».

Ничьей со швабами удивлялся Амин Адли: «Это не нормально! Это безумие! Эта команда – безумие!»

«Это и правда не нормально!»

Один болельщик написал: «В немецком языке наверняка найдется слово из 32 букв, чтобы описать своевременность поздних голов «Байера» Хаби Алонсо».

«Аспириновые» такое слово нашли: «Мылюбимзабиватьголынапоследнихминутах».

Конечно, шутят и фанаты – в основном про магию и вмешательство потусторонних сил.

Вот несколько самых забавных комментариев болельщиков:

💭 «Вы практикуете черную магию? Признавайтесь!»

💭 «Виктор Бонифасе в ночь перед каждым матчем «Байера» в этом сезоне».

💭 «Вы там че, сделку с дьяволом заключили, или что?»

💭 «Непобежденный Хаби Алонсо в конце сезона: «Наконец я могу отдохнуть».

💭 «Хаби Алонсо продал душу дьяволу. В Леверкузене практикуют магию вуду».

В Бундеслиге у «Байера» осталось три матча – против «Айнтрахта», «Бохума» и «Аугсбурга». В финале Кубка Германии «аспириновые» сыграют с «Кайзерслаутерном» из второй лиги. А в 1/2 Лиги Европы подопечных Алонсо ждет двухматчевое противостояние с «Ромой». Возможно, леверкузенцы выступят и в финале турнира.

Как думаете, смогут завершить сезон без поражений?