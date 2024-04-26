Популярный ютубер 10 тысяч раз просимулировал Евро-2024. Победитель оказался довольно неожиданным

Спорно или все по делу?

Ютубер Джеймс Элкотт с помощью модели машинного обучения 10 тысяч раз просимулировал весь турнир Евро-2024. Он стартует 14 июня матчем сборных Германии и Шотландии.

Наиболее вероятным чемпионом, по версии проведенной симуляции, внезапно стала сборная Португалии. Причем ее преимущество над вторым вероятным победителем − сборной Англии − довольно существенный. На «третьем» и «четвертом» местах оказались сборные Франции и Испании, а вот в Бельгию, Германию и Нидерланды симуляция поверила меньше.

Абсолютные аутсайдеры − Грузия, Албания, Польша, Румыния и Сербия. В первые две страны бездушная машина совершенно не верит. Видимо все дело в тех группах, в которых они сыграют.

Кстати, о группах. Симуляция проходила не только по раундам плей-офф, но и по результатам групповых этапах.

Явный лидер группы А − Германия, а вот борьба между венграми и швейцарцами будет довольно плотной.

Компьютер предсказывает, что Испания не испытает проблем в группе B, а вот Хорватия с Италией пободаются.

Англия − главный претендент на плей-офф из группы C, а Словения с Сербией уже могут паковать чемоданы.

Система не сомневается, что французы пройдут из группы D дальше, как и то, что Нидерланды будут выше Австрии. Однако варианты есть.

В группе E большое доминирование у Бельгии. А вот второе место более предпочтительное для Украины. Правда, проценты так близки, что команда может вполне стать и третьей.

Португалия фаворит не только группы F, где в соперниках не самые сильные команды, но и всего Евро-2024.