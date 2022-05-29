«Должно быть, он сейчас думает, как это он сказал им «нет»: Джеррард о решении Мбаппе отказаться от «Мадрида»

«Мбаппе определенно думает, что стал немного богаче! Но с футбольной точки зрения, мне кажется, что если он смотрел этот финал, он подумал про себя: «Я только что отказался от шанса присоединиться к клубу, выигравшему 14 кубков Европы, который будет выигрывать еще, потому что набирает лучших игроков», — сказал Стивен Джеррард BT Sport.

«У них есть ноу-хау, у них есть потребность побеждать, они собираются выиграть больше. У них болельщики по всему миру, они гиганты в футболе. Когда такой клуб, как «Реал Мадрид», приходит за вами, в 99 случаев из 100 вы принимаете приглашение», — добавила легенда «Ливерпуля».

Хорошо сказал Стиви. В этом сезоне «Реал Мадрид» доказал, что знает, каких игроков подписывать, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и Мбаппе стал бы отличным дополнением к этой команде.

В любом случае, это его собственное решение, и мы должны уважать его, каким бы оно ни было. Килиан сделает выводы позже.