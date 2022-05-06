Салах жаждет отомстить «Мадриду»

Немногие команды могут противостоять Мохамеду Салаху в Англии и Европе, где он выиграл свою первую континентальную корону с «Ливерпулем», но если такая команда и есть, то это «Реал Мадрид». «Сливочные» всегда навязывали борьбу «красным» и теперь им предстоит новая встреча – 28 мая в Париже. Новый финал Лиги Чемпионов для египтянина, который жаждет отомстить столичному клубу.

Салах накалил обстановку еще до того, как подтвердилось, что в финале ему придется противостоять «Мадриду». За сутки до очередной ремонтады «Мадрида», Салах заявил, что хочет встретиться в Париже именно с Королевским клубом, а не с «Сити».

«Если быть честным, то я хочу сыграть против «Мадрида». «Сити» – отличная команда, и мы играли против них несколько раз в этом сезоне. Я хочу встретиться с «Мадридом», потому что мы проиграли им один финал. На этот раз я хочу победить».

Салах полон решимости свести счеты, о чем дал понять, как только получил путевку в Париж. Сегодня, узнав, что его соперником будет тот, о ком он так просил, египтянин продемонстрировал свои амбиции и желание отомстить через свои социальные сети.

«У нас есть счет, который нужно урегулировать», – написал он в Twitter и Instagram, явно намекая на «Реал Мадрид».

Мо Салах испытал на себе всю горечь футбола в нескольких противостояниях с «Мадридом». Во время их первой встречи еще в «Роме», «Мадрид» Зидана в плей-офф обыграл команду Салаха 2-0 и 2-0, заработав путевку в четвертьфинал. Салах принимал участие в обоих матчах, но забить не смог.

Худшим эпизодом для египтянина можно с уверенностью назвать финал Лиги Чемпионов в Киеве. «Реал Мадрид» Зидана снова был его соперником. «Сливочные» завоевали свой третий подряд трофей в Лиге Чемпионов, Салах был на пике в «Ливерпуле», но получил травму плеча по ходу матча, после столкновения с Серхио Рамосом и вынужден был покинуть поле. «Реал Мадрид» выиграл трофей благодаря голам Бензема и Бэйла.

Салах все-таки добился своего в Мадриде, выиграв финал против «Тоттенхэма» и став автором гола на «Ванда Метрополитано», но встретившись со «сливочными» снова потерпел неудачу. Мо забил в Вальдебебас, но «Реал Мадрид» отыгрался, выиграв 3-1.

В ответном матче четвертьфинала на «Энфилде» счет 0-0 дал Королевскому клубу выйти в полуфинал. Эту ничью можно считать единственной удачей Салаха против «Мадрида». Салах хочет изменить свою историю с Королевским клубом, одержав победу в финале Лиги Чемпионов.

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