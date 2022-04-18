Отставание от «Реала» на 15 очков, сможет ли «Барселона» выиграть Ла Лигу?

В воскресенье «Реал» обыграл «Севилью» и оторвался от «Барселоны» на 15 очков, заняв первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

«Реалу» осталось сыграть всего 6 игр, а это значит, что они могут выиграть чемпионат, если наберут еще 10 очков (3 победы и ничья) до окончания сезона.

Тем временем у «Барселоны» осталось 8 игр до окончания сезона, начиная с игры против «Кадиса» в понедельник.

«Блаугране» нужно набрать как минимум 22 очка (7 побед и ничья) в этих играх и надеяться, что «Реал» проиграет 3 или более игр или, по крайней мере, не выиграет в 4 из последних 6 игр.