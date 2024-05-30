Знакомьтесь, Мадалина Генеа - красотка родом из Румынии, влюблявшая в себя Лео Ди Каприо, ради нее нападающий «Ромы» бросил беременную девушку🔞

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Мадалина Диана родилась 8 августа 1988 года на юге Румынии, в старинном городке Слатина. Румынку по происхождению с такой яркой внешностью быстро замелили итальянские фотографы, модные дизайнеры и вообще мужчины.

О девушке говорят, что она обладает внешностью Софи Лорен, взглядом Анджелины Джоли и формами Анны Маньяни.

Мадалина - лицо ювелирного бренда Damiani, участвовала в итальянских «Танцах со свездами», снималась в «Молодости» Паоло Соррентино. А еще встречалась с топ-звездами Голливуда: Леонардо Ди Каприо, Майклом Фассбендером и Джерардом Батлером.

В декабре 2020 года полузащитник итальянской «Ромы» Николо Дзаньоло признался, что встречается с Мадалиной. Ради нее он бросил беременную девушку .

Последние два года девушка встречается с с британским актером Эдом Вествиком, наиболее известном по роли в сериале «Сплетница».