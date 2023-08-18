33 комментария

Эрлинг Холанд сразу за наградой игроку года в АПЛ забрал и приз лучшему от УЕФА. Несмотря на мощных оппонентов (вместе с Холандом номинировали Месси и Де Брюйне), награда просто не могла достаться кому-то другому.

Просто оцените статистику. В сезоне-2022/23 Холанд:

• забил 52 гола и сделал 9 ассистов; • стал лучшим бомбардиром АПЛ и ЛЧ; • взял требл с «Ман Сити» – АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии.

Что за приз выиграл Холанд?

Награда УЕФА лучшему игроку года появилась в 2011 году – заменила приз клубному футболисту года по версии УЕФА. С 2011-го приз забрали девять игроков – Роналду (трижды), Месси (дважды), Иньеста, Рибери, Модрич, Ван Дейк, Левандовски, Жоржиньо и Бензема. Холанд – десятый победитель.

Изначально формат голосования был как у «Золотого мяча» – победителя определяли журналисты. Голосовали в два этапа – сначала каждый из журналистов (всего 54 человека, по одному от каждой страны, входящей в УЕФА) выбирал тройку лучших.

Первое место получало 5 очков, второе – 3, третье – 1. Три футболиста с наибольшим количеством очков выходили в финал. Затем на заседании УЕФА журналисты голосовали еще раз и выбирали победителя. Так было до 2017-го – тогда УЕФА добавил в жюри 80 тренеров из клубов, участвовавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Количество голосующих журналистов увеличили с 54 до 55.

Сколько очков набрал Холанд?

Эрлинг прилично оторвался от Месси и КДБ, но доминации прошлого сезона не вышло (ниже увидите результаты Бензема). В топ-5 сразу четыре игрока «Сити» + Месси («ПСЖ»), во второй пятерке – по одному игроку от «Реала», «ПСЖ», «Интера», «Вест Хэма» и «Брайтона».

Как голосовали в 2022-м?

Напомним, как выглядел топ-10 год назад, когда приз забрал Карим Бензема.

Несмотря на чуть менее мощную статистику (Бензема не забивал за сезон 50+ и не брал требл), Карим установил рекорд по очкам и отрыву от второго места.

У Холанда второй индивидуальный приз за неделю

Во вторник Эрлинг стал лучшим игроком АПЛ сезона-2022/23 по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Норвежец забрал награду с рекордным отрывом – получил 82% голосов. Но есть достижение и покруче.

Холанд первым после Роналду признан игроком сезона УЕФА, PFA и Ассоциацией футбольных журналистов Англии . Криш оформил хет-трик из наград в 2008-м, а год закончил первым в карьере «Золотым мячом». Ждем аналогичный сценарий от Эрлинга?

Сам футболист отреагировал на победу скромно. Вспомнил папу и Гвардиолу:

«Иногда Пеп [Гвардиола] бывает немного пугающим. Но, опять же, мой папа [Альф-Инге Холанд] тоже может быть немного пугающим…

Но мне нравится, когда Пеп кричит на меня, он пытается вбить мне в голову что-то, чего мне не хватает. Мне это нравится, я не жалуюсь, он просто хочет сделать меня лучше...»

И просто поделился счастьем: «Я выиграл требл в 22 года. Я словно в мечте, мечтал об этом в детстве».

Фото: AP Photo/Daniel Cole