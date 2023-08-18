33 комментария

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Холанд – игрок года УЕФА. Вторая топ-награда за неделю!

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Эрлинг Холанд сразу за наградой игроку года в АПЛ забрал и приз лучшему от УЕФА. Несмотря на мощных оппонентов (вместе с Холандом номинировали Месси и Де Брюйне), награда просто не могла достаться кому-то другому.

Просто оцените статистику. В сезоне-2022/23 Холанд:

• забил 52 гола и сделал 9 ассистов; • стал лучшим бомбардиром АПЛ и ЛЧ; • взял требл с «Ман Сити» – АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии.

Что за приз выиграл Холанд?

Награда УЕФА лучшему игроку года появилась в 2011 году – заменила приз клубному футболисту года по версии УЕФА. С 2011-го приз забрали девять игроков – Роналду (трижды), Месси (дважды), Иньеста, Рибери, Модрич, Ван Дейк, Левандовски, Жоржиньо и Бензема. Холанд – десятый победитель.

Изначально формат голосования был как у «Золотого мяча» – победителя определяли журналисты. Голосовали в два этапа – сначала каждый из журналистов (всего 54 человека, по одному от каждой страны, входящей в УЕФА) выбирал тройку лучших.

Первое место получало 5 очков, второе – 3, третье – 1. Три футболиста с наибольшим количеством очков выходили в финал. Затем на заседании УЕФА журналисты голосовали еще раз и выбирали победителя. Так было до 2017-го – тогда УЕФА добавил в жюри 80 тренеров из клубов, участвовавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Количество голосующих журналистов увеличили с 54 до 55.

Сколько очков набрал Холанд?

Эрлинг прилично оторвался от Месси и КДБ, но доминации прошлого сезона не вышло (ниже увидите результаты Бензема). В топ-5 сразу четыре игрока «Сити» + Месси («ПСЖ»), во второй пятерке – по одному игроку от «Реала», «ПСЖ», «Интера», «Вест Хэма» и «Брайтона».

Как голосовали в 2022-м?

Напомним, как выглядел топ-10 год назад, когда приз забрал Карим Бензема.

Несмотря на чуть менее мощную статистику (Бензема не забивал за сезон 50+ и не брал требл), Карим установил рекорд по очкам и отрыву от второго места.

У Холанда второй индивидуальный приз за неделю

Во вторник Эрлинг стал лучшим игроком АПЛ сезона-2022/23 по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Норвежец забрал награду с рекордным отрывом – получил 82% голосов. Но есть достижение и покруче.

Холанд первым после Роналду признан игроком сезона УЕФА, PFA и Ассоциацией футбольных журналистов Англии. Криш оформил хет-трик из наград в 2008-м, а год закончил первым в карьере «Золотым мячом». Ждем аналогичный сценарий от Эрлинга?

Сам футболист отреагировал на победу скромно. Вспомнил папу и Гвардиолу:

«Иногда Пеп [Гвардиола] бывает немного пугающим. Но, опять же, мой папа [Альф-Инге Холанд] тоже может быть немного пугающим…

Но мне нравится, когда Пеп кричит на меня, он пытается вбить мне в голову что-то, чего мне не хватает. Мне это нравится, я не жалуюсь, он просто хочет сделать меня лучше...»

И просто поделился счастьем: «Я выиграл требл в 22 года. Я словно в мечте, мечтал об этом в детстве».

Фото: AP Photo/Daniel Cole

33 комментария

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Ars Mount
Ответ Иннокентий Смоктуновский
А за что Месси было давать? Чего он в европейском футболе добился за этот сезон?
Ушел из него
+61
-4
+57
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Иннокентий Смоктуновский
А за что Месси было давать? Чего он в европейском футболе добился за этот сезон?
+54
-8
+46
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AntonIQ
Лень гуглить: а у Women’s player of the year статуэтка с грудью какого размера?
+29
-4
+25
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AmanEsen
Мне больше интересно за что Месси номинирован если учитывались выступление в Европе? За стату в Лиге 1?
+24
-2
+22
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вот и ценность этих голосований: пешеход с трофеем лиги фермеров, 0+0 в плей-офф лч и вылетом на этой же стадии впереди бельгийца, у которого АПЛ, кубок Англии и лч
+29
-9
+20
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Ayrik
Ответ AntonIQ
Лень гуглить: а у Women’s player of the year статуэтка с грудью какого размера?
Лучший вопрос)
+8
0
+8
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MajestySport
Вылететь в самом начале с позором в ЛЧ и поставить на второе место пешехода этого, когда как КДБ прошел весь путь на топ уровне и взял чашку ЛЧ и поставили его на 3 место, вот она вся суть футбола и пиар мальчика играющего сейчас в дворовой лиге под стать своему уровню. Очередной позор, который чудом не отобрал награду хоть у Холланда.
+14
-7
+7
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Артур Мкртычян
Ответ AmanEsen
Мне больше интересно за что Месси номинирован если учитывались выступление в Европе? За стату в Лиге 1?
люди голосуют. они могут хоть за дзюбу голосовать, если найдутся желающие. и успехи сборных тоже учитывали.
+5
-1
+4
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Grigoriy Kor
Жаль де Брюйне никак не зацепили..
+3
0
+3
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Алексей Куликов
Ответ AmanEsen
Мне больше интересно за что Месси номинирован если учитывались выступление в Европе? За стату в Лиге 1?
Игры в сборной также влияют на восприятие игрока. Ну и это голосование всё-таки.
+3
0
+3
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Максим_К
Если отбросить все клубные предпочтения и личные неприязни, то вопрос: неужели человек, который в прошлом сезоне дважды признавался лучшим игроком плей-офф ЛЧ, набрал 7+5 в ЛЧ прошлого сезона (12 очков - 2 место) и набрал 10+9 в чемпионате из топ-5 лиг не достоин быть в топ-10 голосования за игрока года УЕФА?
+2
0
+2
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Далер Гайнеев
Люди за статистику голосуют, инроки вроде Холланда без гениев типа Де Брюйне превращаются в бесполезных дуболомов.

Рыжий лучший игрок мира на данный момент, засунь КДБ в команду ФНЛ и он ее единолично дотащит до уровня середняка РПЛ, отправь туда же Холланда - будет с тупым видом стоять в чужой штрафной.
+4
-2
+2
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Артур Мкртычян
Ответ Андрей Евсеенко
Вот и ценность этих голосований: пешеход с трофеем лиги фермеров, 0+0 в плей-офф лч и вылетом на этой же стадии впереди бельгийца, у которого АПЛ, кубок Англии и лч
так люди проголосовали. да и Месси только на 2 голоса опередил кдб
+2
0
+2
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Алексей Куликов
Ответ Андрей Евсеенко
Вот и ценность этих голосований: пешеход с трофеем лиги фермеров, 0+0 в плей-офф лч и вылетом на этой же стадии впереди бельгийца, у которого АПЛ, кубок Англии и лч
Сложно сделать выбор в МС между Холландом и Де Брюйне
+2
0
+2
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Роман
Ответ AntonIQ
Лень гуглить: а у Women’s player of the year статуэтка с грудью какого размера?
5го)
+1
0
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Роман Тарасов
Ответ Ночной кошмар Логинова
Холланд с отрывом лучший в этом сезоне. Интересно, как повернется Золотой Мяч
Золотой мяч, золотой мяч, повернись к Месси задом, а к Холланду передом)
+2
-1
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Фаррух Касимов
Ответ Андрей Евсеенко
Вот и ценность этих голосований: пешеход с трофеем лиги фермеров, 0+0 в плей-офф лч и вылетом на этой же стадии впереди бельгийца, у которого АПЛ, кубок Англии и лч
ты сегодня радуешься этому ,но и сам знаешь что завтра будут слезы.🌍🇦🇷🥇👑💪
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hh88_88
Был такой дурацкий фильм российский Защитники ", ну типа подобие Марвел. Так там вот злодей главный с таким же лицом был.
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Булат Кошкимбаев
Вини даже в 10ке нет и Родриго. Бред
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OtVeRtka1337
нормальный такой бонг
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Сергей Лимонников
Ответ AmanEsen
Мне больше интересно за что Месси номинирован если учитывались выступление в Европе? За стату в Лиге 1?
Холанд еще не так раскручен. Всего 1 сезон в топ лиге. Вот люди и видят знакомую фамилию и голосуют
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Фаррух Касимов
Ответ MajestySport
Вылететь в самом начале с позором в ЛЧ и поставить на второе место пешехода этого, когда как КДБ прошел весь путь на топ уровне и взял чашку ЛЧ и поставили его на 3 место, вот она вся суть футбола и пиар мальчика играющего сейчас в дворовой лиге под стать своему уровню. Очередной позор, который чудом не отобрал награду хоть у Холланда.
эта суть футбола в футболе разбирается лучше чем ты.
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Greatest Of All Time
Ответ AF007
А теперь внимание вопрос. С какой целью пиарят именно Месси? Хоть один внятный аргумент можешь привести?) Человек и так родился с мячом в ногах, он от него во время дриблинга ни на миллиметр не отклеивается. Нахрена кому-то ещё больше создавать ему отрыв от простых смертных? Чтобы Криштику было больно? Ну да, тому-то ведь за хет-трики швециям и вольфсбургам липовые ЗМ пачками не дарили))
Все кто тут поливают грязь, это фанаты Рюналду, тут нет не 1 фаната Холанда, уверен на 10000000%
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Dmitry Shaolin
Ответ Далер Гайнеев
Люди за статистику голосуют, инроки вроде Холланда без гениев типа Де Брюйне превращаются в бесполезных дуболомов. Рыжий лучший игрок мира на данный момент, засунь КДБ в команду ФНЛ и он ее единолично дотащит до уровня середняка РПЛ, отправь туда же Холланда - будет с тупым видом стоять в чужой штрафной.
А на молодежном чм 9 голов после выхода на замену ему тоже Де Брюйне помог забить? Он уникум, нравится тебе или нет, он будет забивать везде, в любой команде.
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Ghh Rtt
Ответ Далер Гайнеев
Люди за статистику голосуют, инроки вроде Холланда без гениев типа Де Брюйне превращаются в бесполезных дуболомов. Рыжий лучший игрок мира на данный момент, засунь КДБ в команду ФНЛ и он ее единолично дотащит до уровня середняка РПЛ, отправь туда же Холланда - будет с тупым видом стоять в чужой штрафной.
Какой он топ ему показал Рюдигер в финале с Челси. Никчёмная Вердерская страдалица по партнёрше разовой Куртуа
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