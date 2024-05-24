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16 известных тренеров без работы – от Зидана и Моуринью до Тухеля и Де Дзерби

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«Барселона» и «Милан» синхронно попрощались с главными тренерами – Хави и Пиоли теперь официально безработные. Многочисленные расставания с тренерами (неожиданные увольнения, запланированные уходы) – яркий штрих в портрет сезона-2023/24. Прямо сейчас на рынке хватает больших имен. Кто-то сидит без дела уже давно, кто-то только освободился.

● Почеттино и Тухель – одни из главных претендентов на назначение в «МЮ». Эрик тен Хаг, скорее всего, покинет клуб после финала Кубка Англии. ● Антонио Конте в последние две недели связывали с возможными назначениями в «Милан» и «Наполи». ● Роберто де Дзерби и Жозе Моуринью (вот уж неожиданное сочетание!) – среди претендентов на роль тренера «Челси».

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce

logoКороткий Спортс
logoЗинедин Зидан
logoЖозе Моуринью
logoРоберто Де Дзерби
logoХави
logoМассимилиано Аллегри
logoЮрген Клопп
logoГрэм Поттер
logoСтефано Пиоли
logoМаурисио Почеттино
logoФрэнк Лэмпард
logoТомас Тухель
logoМаурицио Сарри
logoОле-Гуннар Сульшер