16 известных тренеров без работы – от Зидана и Моуринью до Тухеля и Де Дзерби

«Барселона» и «Милан» синхронно попрощались с главными тренерами – Хави и Пиоли теперь официально безработные. Многочисленные расставания с тренерами (неожиданные увольнения, запланированные уходы) – яркий штрих в портрет сезона-2023/24. Прямо сейчас на рынке хватает больших имен. Кто-то сидит без дела уже давно, кто-то только освободился.

● Почеттино и Тухель – одни из главных претендентов на назначение в «МЮ». Эрик тен Хаг, скорее всего, покинет клуб после финала Кубка Англии. ● Антонио Конте в последние две недели связывали с возможными назначениями в «Милан» и «Наполи». ● Роберто де Дзерби и Жозе Моуринью (вот уж неожиданное сочетание!) – среди претендентов на роль тренера «Челси».

Фото: Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce