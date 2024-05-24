16 известных тренеров без работы – от Зидана и Моуринью до Тухеля и Де Дзерби
«Барселона» и «Милан» синхронно попрощались с главными тренерами – Хави и Пиоли теперь официально безработные. Многочисленные расставания с тренерами (неожиданные увольнения, запланированные уходы) – яркий штрих в портрет сезона-2023/24. Прямо сейчас на рынке хватает больших имен. Кто-то сидит без дела уже давно, кто-то только освободился.
● Почеттино и Тухель – одни из главных претендентов на назначение в «МЮ». Эрик тен Хаг, скорее всего, покинет клуб после финала Кубка Англии. ● Антонио Конте в последние две недели связывали с возможными назначениями в «Милан» и «Наполи». ● Роберто де Дзерби и Жозе Моуринью (вот уж неожиданное сочетание!) – среди претендентов на роль тренера «Челси».
Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce
«Бордо»
Чемпион Франции: 2008/09
Обладатель Кубка французской лиги: 2008/09
Обладатель Суперкубка Франции (2): 2008, 2009
«Пари Сен-Жермен»
Чемпион Франции (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Франции (2): 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка французской лиги (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16
Обладатель Суперкубка Франции (3): 2013, 2014, 2015
PS: Тренеруя Францию сумел выйти в четвертьфинал, уступив там действующим чемпионам и будущим победителям турнира испанцам, да и в ЛЧ его останавливали только будущие победители!!!
Компани вот вылетел, ушел в Баварию.