«Динамо», которое выиграло ФНЛ. Где они сейчас?

Легенды лучшей лиги мира.

21 мая 2016-го «Динамо» проиграло «Зениту» (0:3) и впервые в истории вылетело из РПЛ. Вернулось быстро – уже 12 апреля 2017-го гарантировало первое место в ФНЛ.

Спустя семь лет у клуба есть реальные шансы на трон уже в РПЛ.

А где сейчас футболисты, которые вернули клуб в Премьер-лигу?

Кстати, а откуда взялось слово «динамить»?

«Чекист» или «Сила», может быть?» Кто придумал «Динамо», его название, цвета и эмблему

Фото: РИА Новости ; fcdm.ru