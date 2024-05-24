«Динамо», которое выиграло ФНЛ. Где они сейчас?
Легенды лучшей лиги мира.
21 мая 2016-го «Динамо» проиграло «Зениту» (0:3) и впервые в истории вылетело из РПЛ. Вернулось быстро – уже 12 апреля 2017-го гарантировало первое место в ФНЛ.
Спустя семь лет у клуба есть реальные шансы на трон уже в РПЛ.
А где сейчас футболисты, которые вернули клуб в Премьер-лигу?
Кстати, а откуда взялось слово «динамить»?
«Чекист» или «Сила», может быть?» Кто придумал «Динамо», его название, цвета и эмблему
Фото: РИА Новости; fcdm.ru
Хорошо еще в Спартаке терпеть долго не стали и хоть как-то от него избавились.
Сосут те кто ЭТО придумал.
Сколько им ещё сосать они знают🤣🤣🤣
Денег у клуба было не очень много, набирали как могли, дело совершенно не в селекции, но у вас же думалка просто не работает, надо что-то ляпнуть просто)))