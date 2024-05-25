Семак на коленях, Кержаков на коленях – «Зенит» счастлив. Вдруг вы думали, что их уже не впечатлить
Золотые.
«Зенит» выиграл шестое подряд чемпионство – и это было крайне напряженно. Забрали только на 85-й минуте! В их пользу и результат параллельного матча, «Краснодар» приложил руку.
Если вы думали, что «Зениту» надоели титулы, просто посмотрите на Сергея Семака.
После стольких лет? Всегда!
А это Михаил Кержаков.
У него седьмое золото!
«Зенит» делился счастьем с трибунами.
Получил свой же вечно хранимый кубок.
И наслаждался.
Сценарий этой гонки дал возможность обновить впечатления.
Чемпионство в РПЛ бывает очень сложным, неочевидным.
Для всех.
Но даже после стольких лет!
Золотые.
«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?
У Семака-тренера уже 11 трофеев. Взял больше, чем футболистом
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; ФК «Зенит»
Не хочу сравнивать с Рамой (там был первый раз, а он всегда особенный), но по эмоция просто нереально описать словами. Это фантастика.
С чемпионством, СБГ!
Спасибо, мужики, это было круто.
Команде спасибо за сезон, он запомнится навсегда.
P.S. - На свете был только один человек, который так яро и сильно не хотел чемпионства Динамо - Ахметов :)