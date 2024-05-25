Семак на коленях, Кержаков на коленях – «Зенит» счастлив. Вдруг вы думали, что их уже не впечатлить

Золотые.

«Зенит» выиграл шестое подряд чемпионство – и это было крайне напряженно. Забрали только на 85-й минуте! В их пользу и результат параллельного матча, «Краснодар» приложил руку.

Если вы думали, что «Зениту» надоели титулы, просто посмотрите на Сергея Семака.

После стольких лет? Всегда!

А это Михаил Кержаков.

У него седьмое золото!

«Зенит» делился счастьем с трибунами.

Получил свой же вечно хранимый кубок.

И наслаждался.

Сценарий этой гонки дал возможность обновить впечатления.

Чемпионство в РПЛ бывает очень сложным, неочевидным.

Для всех.

Но даже после стольких лет!

Золотые.

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?

У Семака-тренера уже 11 трофеев. Взял больше, чем футболистом

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев; ФК «Зенит»