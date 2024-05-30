Бонуччи закончил. Уникальный путь: поиграл и за «Интер», и за «Ювентус», и за «Милан»
Легенда Италии.
Леонардо Бонуччи уходит не только из «Фенера», но и вообще из футбола.
Надеялся напоследок выиграть чемпионат Турции, но титул забрал «Галатасарай».
Лео прошел внушительный путь.
Вышел из скромной примаверы «Витербезе». В детстве играл центрального нападающего и атакующего полузащитника, в первой игре центрбеком сделал хет-трик и окончательно перешел в защиту только в 17.
Летом 2005-го Бонуччи арендовал «Интер» – Лео не проник в основу (всего четыре матча), зато выиграл чемпионат и Кубок Италии в молодежной команде. Формально забрал и взрослый титул, хоть и почти не играл в сезоне-2005/06.
Затем Бонуччи поехал за игровой практикой в Серию Б, а уже в 2009-м дебютировал за «Бари» в матче с «Интером».
У Лео сложился классный дуэт с Андреа Раноккией – «Рубин» Курбана Бердыева интересовался обоими, но руководство «Бари» не отпустило лидеров обороны.
Летом 2010-го Лео забрал «Ювентус» – и точно не прогадал.
Это было начало прекрасной дружбы – Бонуччи стал главным партнером Кьеллини. 344 совместных матча за «Юве» и сборную Италии. Ровно 200 в Серии А.
В 2012-м Лео впервые выиграл Серию А с «Ювентусом» – Антонио Конте сначала усадил его на скамейку, но быстро вернулся к схеме с тремя ЦЗ.
На Евро-2012 Бонуччи отыграл пять матчей из шести, Италия остановилась в шаге – проиграли финал испанцам (0:4).
В июне 2015-го Бонуччи вышел в основе на финал ЛЧ с «Барселоной» – но туринцы не справились (1:3).
В марте 2016-го он впервые стал капитаном «Ювентуса» – Буффон и Кьеллини не участвовали в полуфинале Кубка Италии с «Интером». Бонуччи вколотил победный пенальти, а «Ювентус» потом выиграл очередной трофей.
Трофейная коллекция Лео очень быстро росла – на клубном уровне девять титулов Серии А, три Кубка Италии и пять Суперкубков.
В четвертьфинале Евро-2016 Лео забил немцам, но запорол пенальти в послематчевой серии – и Италия вылетела.
В январе 2017-го Бонуччи попал в команду года УЕФА.
А уже через полгода основной защитник «Юве» оказался в «Милане» – Лео ушел из-за плохих отношений с Максом Аллегри. Особенно накалилось в февральском матче с «Палермо» (4:1). Бонуччи и Аллегри орали друг на друга на бровке: защитник бурно не согласился с одним из решений тренера.
Пришлось уходить к конкурентам.
Бонуччи получал аж восемь миллионов евро в год, но так и не нашел себя в новом клубе – лишь забил «Ювентусу» и прервал сухую серию Буффона.
«Милан» закончил сезон лишь шестым, желание играть в стабильном клубе оказалось важнее отношений с Аллегри – и Лео вернулся в Турин.
Ужался в зарплате до 5,5 млн, иногда выходил капитаном.
Связка Кьеллини – Бонуччи зацементировала итальянскую оборону и на победном Евро-2020.
Лео признали лучшим футболистом финала – забил англичанам в 34 года и 71 день.
В сентябре Бонуччи неожиданно перешел в «Унион», хотя планировал закончить в Турине.
«Уже второй раз я вынужден покинуть клуб − в обоих случаях не по собственному решению. Все видят, что у меня никогда не было тех отношений с тренером, которых я хотел. Это не только моя вина: у меня было собственное мнение, и очень часто я занимал позицию во благо команды и своих товарищей. Это создало короткое замыкание, которое не позволило мне завершить карьеру так, как я хотел», – объяснял итальянец.
Потом полугодовой «Фенер» – и плавное завершение карьеры.
Это было ярко и стильно, Леонардо.
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Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Moscrop, Tullio M. Puglia, Emilio Andreoli, Valerio Pennicino, Alexander Hassenstein, Valerio Pennicino, Laurence Griffiths, Michael Steele, Claudio Villa