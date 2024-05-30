Бонуччи закончил. Уникальный путь: поиграл и за «Интер», и за «Ювентус», и за «Милан»

Легенда Италии.

Леонардо Бонуччи уходит не только из «Фенера», но и вообще из футбола.

Надеялся напоследок выиграть чемпионат Турции, но титул забрал «Галатасарай».

Лео прошел внушительный путь.

Вышел из скромной примаверы «Витербезе». В детстве играл центрального нападающего и атакующего полузащитника, в первой игре центрбеком сделал хет-трик и окончательно перешел в защиту только в 17.

Летом 2005-го Бонуччи арендовал «Интер» – Лео не проник в основу (всего четыре матча), зато выиграл чемпионат и Кубок Италии в молодежной команде. Формально забрал и взрослый титул, хоть и почти не играл в сезоне-2005/06.

Затем Бонуччи поехал за игровой практикой в Серию Б, а уже в 2009-м дебютировал за «Бари» в матче с «Интером».

У Лео сложился классный дуэт с Андреа Раноккией – «Рубин» Курбана Бердыева интересовался обоими, но руководство «Бари» не отпустило лидеров обороны.

Летом 2010-го Лео забрал «Ювентус» – и точно не прогадал.

Это было начало прекрасной дружбы – Бонуччи стал главным партнером Кьеллини . 344 совместных матча за «Юве» и сборную Италии. Ровно 200 в Серии А.

В 2012-м Лео впервые выиграл Серию А с «Ювентусом» – Антонио Конте сначала усадил его на скамейку, но быстро вернулся к схеме с тремя ЦЗ.

На Евро-2012 Бонуччи отыграл пять матчей из шести, Италия остановилась в шаге – проиграли финал испанцам (0:4).

В июне 2015-го Бонуччи вышел в основе на финал ЛЧ с «Барселоной» – но туринцы не справились (1:3).

В марте 2016-го он впервые стал капитаном «Ювентуса» – Буффон и Кьеллини не участвовали в полуфинале Кубка Италии с «Интером». Бонуччи вколотил победный пенальти, а «Ювентус» потом выиграл очередной трофей.

Трофейная коллекция Лео очень быстро росла – на клубном уровне девять титулов Серии А, три Кубка Италии и пять Суперкубков.

В четвертьфинале Евро-2016 Лео забил немцам, но запорол пенальти в послематчевой серии – и Италия вылетела.

В январе 2017-го Бонуччи попал в команду года УЕФА.

А уже через полгода основной защитник «Юве» оказался в «Милане» – Лео ушел из-за плохих отношений с Максом Аллегри. Особенно накалилось в февральском матче с «Палермо» (4:1). Бонуччи и Аллегри орали друг на друга на бровке: защитник бурно не согласился с одним из решений тренера.

Пришлось уходить к конкурентам.

Бонуччи получал аж восемь миллионов евро в год, но так и не нашел себя в новом клубе – лишь забил «Ювентусу» и прервал сухую серию Буффона.

«Милан» закончил сезон лишь шестым, желание играть в стабильном клубе оказалось важнее отношений с Аллегри – и Лео вернулся в Турин.

Ужался в зарплате до 5,5 млн, иногда выходил капитаном.

Связка Кьеллини – Бонуччи зацементировала итальянскую оборону и на победном Евро-2020.

Лео признали лучшим футболистом финала – забил англичанам в 34 года и 71 день.

В сентябре Бонуччи неожиданно перешел в «Унион», хотя планировал закончить в Турине.

«Уже второй раз я вынужден покинуть клуб − в обоих случаях не по собственному решению. Все видят, что у меня никогда не было тех отношений с тренером, которых я хотел. Это не только моя вина: у меня было собственное мнение, и очень часто я занимал позицию во благо команды и своих товарищей. Это создало короткое замыкание, которое не позволило мне завершить карьеру так, как я хотел», – объяснял итальянец.

Потом полугодовой «Фенер» – и плавное завершение карьеры.

Это было ярко и стильно, Леонардо.

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Фото: Gettyimages.ru /Jonathan Moscrop, Tullio M. Puglia, Emilio Andreoli, Valerio Pennicino, Alexander Hassenstein, Valerio Pennicino, Laurence Griffiths, Michael Steele, Claudio Villa